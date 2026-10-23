ANSES mantiene el cronograma de pagos de octubre con fechas diferenciadas según la prestación y el último número del DNI. Conocé quiénes reciben sus haberes este viernes, qué asignaciones siguen disponibles y cómo consultar la fecha de cobro.
ANSES: quiénes cobran este viernes 23 de octubre de 2026, según el DNI
El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de octubre. Este viernes cobran jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, titulares de la Asignación por Embarazo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, de acuerdo con la terminación del documento.
ANSES: quiénes cobran este viernes 23 de octubre
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 23 de octubre con el calendario de pagos correspondiente al mes. Las acreditaciones alcanzan a distintos grupos de beneficiarios, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Según el cronograma previsional, este viernes cobran:
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1.
Asignación por Embarazo (AUE): titulares con DNI terminado en 9.
Prestación por Desempleo, Plan 1: beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3.
De esta manera, el organismo inicia el cronograma de octubre para jubilaciones y pensiones cuyos haberes superan la mínima, mientras que continúa con los pagos de otras prestaciones sociales.
Qué asignaciones de ANSES se pueden cobrar durante octubre
Además de las prestaciones previstas para este viernes, ANSES mantiene habilitados períodos de cobro extendidos para determinados beneficios.
Las Asignaciones de Pago Único (APU) por matrimonio, nacimiento y adopción pueden cobrarse durante el período establecido para octubre y noviembre, sin una fecha exclusiva para cada terminación del DNI.
También continúa el calendario de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos titulares cuentan con un plazo extendido para percibir los fondos.
En el caso de la Asignación por Maternidad, el cronograma contempla todas las terminaciones de documento dentro del período informado por el organismo.
Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES
Los beneficiarios que necesiten confirmar si tienen un pago acreditado o verificar los datos de su liquidación pueden ingresar a la plataforma oficial Mi ANSES.
Para realizar la consulta, deben seguir estos pasos:
Ingresar a Mi ANSES.
Identificarse con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
Buscar la sección de cobros para consultar la fecha asignada y la información disponible sobre la prestación.
La fecha del calendario indica cuándo corresponde cobrar, pero los beneficiarios pueden verificar en su cuenta el estado de la acreditación y los datos específicos de su pago.
Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES
El cronograma de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo continuará la próxima semana, según la terminación del DNI:
Lunes 26 de octubre: documentos terminados en 2 y 3.
Martes 27 de octubre: documentos terminados en 4 y 5.
Miércoles 28 de octubre: documentos terminados en 6 y 7.
Jueves 29 de octubre: documentos terminados en 8 y 9.
Por su parte, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo continuarán cobrando según el calendario previsto para cada terminación del documento.
Para evitar confusiones, se recomienda consultar los canales oficiales de ANSES antes de realizar trámites o trasladarse a una sucursal bancaria.