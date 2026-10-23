Calendario de pagos

ANSES: quiénes cobran este viernes 23 de octubre de 2026, según el DNI

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos de octubre. Este viernes cobran jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, titulares de la Asignación por Embarazo y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, de acuerdo con la terminación del documento.