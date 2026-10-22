Mayor compensación de su historia

Santa Fe cobró $110.000 millones de Nación por el déficit previsional

Los fondos corresponden al aporte de Anses a cuenta del déficit de la Caja de Jubilaciones de 2026 y fueron percibidos en efectivo. El acuerdo con el Gobierno nacional, instrumentado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, reconoció créditos y deudas por un saldo neto de $ 142.742 millones a favor de Santa Fe.