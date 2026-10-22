Ministerio de Salud

Santa Fe suma cinco consultorios para fortalecer la atención renal en la salud pública

La provincia rubricó un acuerdo con el Incucai para incorporar cinco efectores al programa Cerca, una estrategia orientada a garantizar el abordaje interdisciplinario y el seguimiento continuo de más de 1.100 santafesinos con enfermedad renal crónica avanzada.