La incorporación de cinco nuevos consultorios al programa de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (Cerca) permitirá ampliar la atención especializada en la red pública de salud de Santa Fe. La estrategia busca mejorar el diagnóstico y el seguimiento de más de 1.100 santafesinos con esta enfermedad, mediante equipos interdisciplinarios y protocolos comunes que contribuyan a retrasar el deterioro de la función renal y reducir complicaciones.
Santa Fe suma cinco consultorios para fortalecer la atención renal en la salud pública
La provincia rubricó un acuerdo con el Incucai para incorporar cinco efectores al programa Cerca, una estrategia orientada a garantizar el abordaje interdisciplinario y el seguimiento continuo de más de 1.100 santafesinos con enfermedad renal crónica avanzada.
Los nuevos espacios funcionarán en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe) y en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la capital provincial; en los hospitales de niños Zona Norte y Víctor J. Vilela, de Rosario; y en el Hospital Nodal Dr. Alejandro Gutiérrez, de Venado Tuerto. Estos efectores se suman al Hospital Provincial de Rosario, que ya cuenta con un consultorio en funcionamiento.
Durante la firma concretada en la Sede de Gobierno de Rosario, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, valoró el compromiso del personal hospitalario y remarcó la importancia de territorializar las herramientas de cuidado.
"Pensaba en el esfuerzo de los equipos de salud que suman otro desafío a los habituales. Para los que somos del interior es importante pensar que hace muchos años escuchábamos sobre llegar antes y diagnosticar antes; sumar estos consultorios permite que aquellos pacientes que tienen un daño renal puedan atravesar el tiempo y la definición de su tratamiento en mejores condiciones".
En ese sentido, Ciancio subrayó la necesidad de democratizar el acceso y la unificación de criterios técnicos.
"El desafío cuando nos miramos en los hospitales de Santa Fe y Rosario es pensar cómo hacemos más democrática la atención en la provincia, cómo trasladamos este conocimiento y estas herramientas hacia el resto del territorio. Este convenio ordena los procesos y es importante protocolizar porque cuando trabajamos todos con un mismo idioma facilitamos distribuir el conocimiento, descentralizarlo y darle una guía al trabajo diario".
Asimismo, destacó la proyección del programa para "seguir generando aperturas de nuevos consultorios Cerca, una sigla tan fuerte que marca el rumbo de acercarnos a los usuarios y hacer su vida mucho mejor".
La vicepresidenta del Incucai, Gabriela Hidalgo, explicó que el programa CERCA surgió para identificar y acompañar a pacientes con enfermedad renal crónica avanzada antes de que requieran diálisis.
En ese sentido, advirtió que el 80 % de los pacientes en diálisis fallece a los cinco años y destacó la importancia de anticipar la atención para ofrecer tratamientos sustitutivos adecuados o un trasplante preventivo. Asimismo, valoró la incorporación de tres hospitales pediátricos a la estrategia y destacó el compromiso de Santa Fe con su implementación. “Es una de las provincias con mayor procuración de órganos, por lo que sus pacientes también tienen accesibilidad al trasplante”, señaló.
Un abordaje integral y oportuno
Finalmente, la directora provincial del Cudaio, Cecilia Andrada, contextualizó el alcance epidemiológico del programa y aportó datos de la red pública local. "Nos pusimos la meta de adherir con la mayor cantidad de efectores sabiendo que 1 de cada 8 personas en el país tiene una enfermedad renal crónica y solo el 10 % lo sabe.
Entre enero y agosto de 2026, el registro de la red de laboratorios arrojó 1.149 personas adultas que tienen una enfermedad renal crónica avanzada".
"A pesar de que venimos llevando adelante con muchísimo compromiso un plan de salud renal desde la provincia, faltaba reforzar el trabajo en red y que esto sea normatizado para guiarnos por un único registro al adherir al esquema nacional. Esto nos permite constituir equipos interdisciplinarios con nefrología, enfermería, trabajo social, psicología y nutrición para que cada paciente reciba oportunamente el diagnóstico y la atención que necesita", concluyó Andrada.
Del encuentro participaron también la secretaria de Salud Pública de Rosario, Soledad Rodríguez; el secretario de Tercer Nivel de Atención en Salud de la provincia, César Pauloni; y autoridades y referentes de los equipos de salud de los efectores que a partir de este convenio incorporan consultorios a su esquema de atención.