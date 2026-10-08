Nueva marca

98 donaciones de órganos en 10 meses: Santa Fe igualó su récord histórico tras un operativo en Venado Tuerto

Con un nuevo operativo realizado este jueves en el Hospital de Venado Tuerto, Santa Fe alcanzó la marca histórica de 98 donaciones en un año, establecida en 2025. El proceso logró la donación de hígado, riñones y tejidos, posibilitando así al menos tres trasplantes.