Quedan unas 200 mil cabezas

El Niño en Santa Fe: se acelera la evacuación de la hacienda en las islas

El secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras, confirmó que al 19 de octubre permanecían unas 200.000 cabezas de ganado en zonas de islas, sobre un stock inicial relevado de 700.000. La disponibilidad de barcazas, los controles sanitarios y el avance de las lluvias condicionan el operativo.