Informe SEA

Comenzó la siembra de soja temprana en Santa Fe, con 1,1 millones de hectáreas previstas

La superficie proyectada se mantiene en niveles similares a los de la campaña anterior. Según el informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, finalizaron las siembras de girasol y maíz temprano, mientras que el 96% del trigo presenta condiciones buenas a muy buenas.