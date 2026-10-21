La campaña agrícola 2026/2027 avanza en el centro norte de la provincia de Santa Fe con el inicio de la siembra de soja temprana, cuya intención de implantación se estima en 1.100.000 hectáreas, una superficie similar a la registrada en el ciclo anterior.
Comenzó la siembra de soja temprana en Santa Fe, con 1,1 millones de hectáreas previstas
La superficie proyectada se mantiene en niveles similares a los de la campaña anterior. Según el informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, finalizaron las siembras de girasol y maíz temprano, mientras que el 96% del trigo presenta condiciones buenas a muy buenas.
De acuerdo con el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), correspondiente al período comprendido entre el 14 y el 20 de octubre, las tareas comenzaron bajo condiciones ambientales óptimas y con algunos días de anticipación respecto de campañas anteriores.
En paralelo, finalizaron las labores de siembra de girasol y maíz temprano, que alcanzaron superficies definitivas de 169.400 y 97.800 hectáreas, respectivamente.
Las lluvias favorecieron el avance de los cultivos
Las condiciones ambientales registradas durante la semana contribuyeron a sostener la disponibilidad de agua útil en la cama de siembra. Los elevados porcentajes de humedad ambiente y las precipitaciones, aunque muy débiles, permitieron revertir parcialmente los síntomas de déficit hídrico que se habían observado en algunos lotes de trigo.
Según el relevamiento, las lluvias se produjeron en momentos oportunos y favorecieron tanto el desarrollo de los cultivos de la campaña fina como el inicio de los planteos agrícolas de la campaña gruesa.
No obstante, las diferencias entre las zonas geográficas y la evolución de las condiciones ambientales continuaron condicionando la planificación de las labores.
En soja temprana, ya se observaron lotes en pleno proceso de implantación sobre rastrojos de soja tardía, en el centro oeste del departamento Castellanos, y sobre rastrojos de maíz tardío, en el centro este del departamento Las Colonias.
Girasol y maíz temprano completaron la siembra
Con las tareas de implantación finalizadas, los cultivos de girasol transitaron la etapa de desarrollo vegetativo. En el centro del departamento General Obligado se identificaron lotes que alcanzaron el estadio V6, correspondiente al sexto par de hojas verdaderas.
Por su parte, el maíz temprano también avanzó en su desarrollo vegetativo. Durante la semana se realizaron monitoreos, controles y algunas aplicaciones puntuales de fertilizantes nitrogenados. En el centro del departamento Castellanos se relevaron lotes que recibieron este tipo de fertilización.
Las labores se desarrollaron en un contexto de humedad favorable para el establecimiento y crecimiento de los cultivos, aunque la evolución de cada planteo dependerá de las condiciones ambientales de las próximas semanas.
El 96% del trigo presenta condiciones buenas a muy buenas
El trigo mantiene un panorama mayoritariamente favorable en el centro norte santafesino. El informe de la BCSF indicó que el 96% de los cultivares se encontraba en estado bueno a muy bueno, con lotes que incluso presentaban condiciones excelentes.
El 4% restante fue calificado en estado regular, principalmente en el noroeste del área de estudio, donde la irregularidad de las precipitaciones afectó la evolución de los cultivos.
De acuerdo con el relevamiento, los lotes de ciclos largos, intermedios y cortos atravesaban distintas etapas reproductivas, desde las fases finales de floración hasta la fructificación, con presencia de cultivos en antesis, grano lechoso e inicio de grano pastoso.
Además, hasta el momento no se había detectado la presencia de plagas o enfermedades de consideración.
De esta manera, el panorama agrícola semanal mostró un avance sostenido de la campaña gruesa, con el inicio de la siembra de soja temprana y condiciones generales favorables para los principales cultivos del centro norte de Santa Fe.