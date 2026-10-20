Impuestos y producción

La Sociedad Rural de Rosario reclama una reforma tributaria con Nación, provincias y municipios

La entidad respaldó la iniciativa anunciada por el Ministerio de Economía y reclamó una reforma integral que contemple los tres niveles del Estado. Advirtió que la reducción de impuestos nacionales, sin cambios en Ingresos Brutos y las tasas municipales, no alcanza para aliviar la carga tributaria de productores y pequeñas y medianas empresas.