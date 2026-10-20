La Rural advierte por el impacto climático

La ganadería de la costa santafesina se prepara para El Niño: prevén trasladar unas 100.000 cabezas en Garay

Carlos Hernández y Juan Carlos Pujato, autoridades de la Sociedad Rural de Santa Fe, describieron las estrategias que adoptan los productores ante la crecida del río Paraná. La venta anticipada de animales, el traslado de hacienda a otros establecimientos y la planificación del forraje forman parte de las medidas para reducir el impacto de las inundaciones.