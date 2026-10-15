La historia del campo santafesino también tendrá un espacio dentro de la nueva edición de la Noche de los Museos.
La Sociedad Rural de Santa Fe se suma a la Noche de los Museos
La institución fundada en 1902 será uno de los espacios que participará de la Noche de los Museos, que se realizará el sábado 24 de octubre, de 18 a 22 horas. Su presidente, Ricardo Argenti, destacó la posibilidad de acercar el predio y su patrimonio a los vecinos y fortalecer el vínculo entre el campo y la ciudad.
La Sociedad Rural de Santa Fe se sumará al tradicional evento cultural que tendrá lugar el sábado 24 de octubre, con la apertura de su predio de Bv. Pellegrini 3300 y la posibilidad de que los visitantes conozcan parte del patrimonio y de la trayectoria de una institución que lleva más de 120 años vinculada al desarrollo agropecuario de la provincia.
La propuesta busca poner en valor un espacio que forma parte de la historia de la ciudad de Santa Fe y, al mismo tiempo, generar un nuevo punto de encuentro entre la actividad rural y la comunidad urbana.
“Nos hemos sumado con la Rural de Santa Fe a este evento para propiciar la integración del campo con la ciudad”, señaló el presidente de la entidad, Ricardo Argenti, quien remarcó que la institución viene trabajando desde hace tiempo en la apertura de sus instalaciones para actividades que permitan acercar a la sociedad el trabajo que se desarrolla en el ámbito agropecuario.
La Noche de los Museos regresa luego de una exitosa edición en 2025, que reunió a más de 60 mil personas en museos, galerías de arte, edificios patrimoniales y distintos espacios culturales de la capital provincial.
Más de un siglo de historia en el corazón de Santa Fe
La Sociedad Rural de Santa Fe fue fundada el 19 de octubre de 1902 por el doctor Luis Clusellas, quien estuvo al frente de la primera Comisión Directiva durante cuatro años.
Desde entonces, la entidad desarrolló una extensa trayectoria ligada a la producción agropecuaria, la representación gremial y la generación de espacios de encuentro entre productores, profesionales y distintos actores de la cadena agroindustrial.
Su sede se encuentra desde sus orígenes en Bv. Pellegrini 3300, en un predio cuyo terreno fue donado por Ángela Lastra de Amadeo.
A lo largo de las décadas, allí se construyeron distintos inmuebles e instalaciones que acompañaron la evolución de la institución y que actualmente incluyen salones de usos múltiples, pileta, quincho y espacios destinados a remates y exposiciones.
Para Argenti, la Noche de los Museos representa una oportunidad para poner en contacto a los santafesinos con ese patrimonio.
“Tenemos un predio privilegiado, muchas instalaciones de las que puede disfrutar la gente de la ciudad y, entre otras cosas, inmuebles declarados patrimonio histórico que se van a poder disfrutar a lo largo de esta apertura”, explicó.
La propuesta permitirá así recorrer una institución que, además de su presente productivo e institucional, conserva parte de la memoria de la relación entre el sector agropecuario y la ciudad de Santa Fe.
Una entidad con mirada provincial
Otro de los rasgos que distingue a la Sociedad Rural de Santa Fe es su carácter regional.
Si bien su sede está ubicada en la capital provincial, sus asociados y dirigentes tienen vinculación con establecimientos ubicados en distintos departamentos santafesinos.
Actualmente, la institución cuenta con 172 socios, entre activos, adherentes, ateneístas y honorarios.
Esa composición le permite mantener un contacto directo con distintas realidades productivas de la provincia y, a través de sus integrantes, acceder a información de primera mano sobre las problemáticas y necesidades de las diferentes regiones.
“Tenemos asociados y miembros de nuestra Comisión Directiva que tienen establecimientos agropecuarios en distintos departamentos de la provincia”, explicó Argenti, quien destacó que esa presencia territorial constituye una herramienta para conocer lo que ocurre en el interior y, desde Santa Fe capital, establecer vínculos con las autoridades provinciales.
En ese sentido, la entidad también mantiene una relación permanente con CARSFE, cuya sede se encuentra en la capital provincial, y cumple un rol de articulación dentro de la representación gremial agropecuaria.
Del tradicional remate ganadero a las nuevas actividades
La historia de la Sociedad Rural de Santa Fe también está marcada por sus tradicionales exposiciones agropecuarias y remates ganaderos. Argenti recordó aquellos años en los que las muestras rurales constituían uno de los principales acontecimientos del calendario productivo de la ciudad.
Con el crecimiento de grandes exposiciones nacionales, que requieren superficies cada vez mayores para ensayos a campo y demostraciones de maquinaria y tecnología, ese formato fue perdiendo protagonismo. Sin embargo, la institución buscó adaptar su actividad y recuperar parte de aquella tradición.
Durante las últimas gestiones volvieron a realizarse remates presenciales de hacienda, además de un remate anual de embriones y reproductores de elite y propuestas de comercialización de hacienda por streaming.
A esas actividades se sumaron iniciativas vinculadas con las nuevas tecnologías y la diversificación productiva, como exposiciones de drones y acciones destinadas a difundir la producción de carne y la cría de búfalos en Santa Fe.
“Son todos eventos que estamos propiciando y que estamos agendando como eventos anuales”, explicó Argenti. La intención es continuar ampliando la agenda y generar más propuestas que permitan que los habitantes de la ciudad conozcan de cerca la actividad agropecuaria.
La participación en la Noche de los Museos se inscribe justamente en esa estrategia de apertura. Para la entidad, se trata de mostrar una institución que conserva una historia centenaria, pero que continúa activa y vinculada con los desafíos actuales del sector.
“Creemos que los ciudadanos argentinos y de la provincia de Santa Fe deben conocer la actividad del campo porque todos, de una u otra manera, están estrechamente relacionados a nuestra actividad”, sostuvo el presidente de la Sociedad Rural.
Y resumió el vínculo personal con la institución desde una perspectiva que también atraviesa la propuesta de esta Noche de los Museos: “La Sociedad Rural nosotros la sentimos como parte de nuestra casa”.