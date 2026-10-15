Campo, historia y patrimonio

La Sociedad Rural de Santa Fe se suma a la Noche de los Museos

La institución fundada en 1902 será uno de los espacios que participará de la Noche de los Museos, que se realizará el sábado 24 de octubre, de 18 a 22 horas. Su presidente, Ricardo Argenti, destacó la posibilidad de acercar el predio y su patrimonio a los vecinos y fortalecer el vínculo entre el campo y la ciudad.