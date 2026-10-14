Informe de Coninagro

Semáforo de Economías Regionales: nueva producción en verde

El Semáforo de Economías Regionales de Coninagro correspondiente a agosto de 2026 registró cinco actividades en verde, cinco en amarillo y nueve en rojo. El informe advierte sobre la presión de los costos y el atraso de los precios que reciben los productores, mientras que las exportaciones de los sectores relevados crecieron un 16% interanual en los primeros ocho meses del año.