Girasol y maíz temprano

La campaña gruesa arrancó con buenas reservas de humedad en el centro-norte santafesino

Las precipitaciones repusieron la humedad de los suelos y permitieron sostener el desarrollo del trigo. El relevamiento de la BCSF registró 169.400 hectáreas de girasol y 97.800 de maíz temprano, con diferencias mínimas respecto de las intenciones iniciales.