El período húmedo registrado durante las últimas semanas favoreció el inicio de la campaña agrícola gruesa 2026/2027 en el centro-norte de Santa Fe.
La campaña gruesa arrancó con buenas reservas de humedad en el centro-norte santafesino
Las precipitaciones repusieron la humedad de los suelos y permitieron sostener el desarrollo del trigo. El relevamiento de la BCSF registró 169.400 hectáreas de girasol y 97.800 de maíz temprano, con diferencias mínimas respecto de las intenciones iniciales.
De acuerdo con el informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (BCSF), correspondiente al período comprendido entre el 7 y el 13 de octubre, finalizaron los procesos de siembra de girasol y maíz temprano, mientras que los cultivos de trigo mostraron una recuperación tras las lluvias.
Las precipitaciones repusieron el agua útil en la cama de siembra y aportaron humedad a los perfiles de los suelos. Sin embargo, también limitaron las tareas a campo y dejaron sectores puntuales sin completar las superficies inicialmente previstas.
Durante la semana relevada, los acumulados de lluvia presentaron promedios mínimos de entre 8 y 30 milímetros y máximos de entre 30 y 110 milímetros, con cuatro días de precipitaciones y cobertura de la totalidad del área informada.
Este escenario permitió revertir los síntomas de déficit hídrico que se habían observado en los trigales y consolidó condiciones favorables tanto para la evolución de la campaña fina como para el desarrollo inicial de los cultivos de verano.
El girasol completó la implantación con 169.400 hectáreas
La siembra de girasol llegó a su fin en el área de estudio, con una superficie final de 169.400 hectáreas, frente a una intención inicial de 170.000 hectáreas. La diferencia se concentró en sectores muy puntuales del noroeste del área relevada, donde no fue posible completar la totalidad de los lotes previstos.
Los cultivos transitaron las etapas de desarrollo vegetativo. En el centro del departamento General Obligado se observaron lotes que alcanzaron el estado V4, correspondiente al cuarto par de hojas verdaderas.
En paralelo, se realizaron aplicaciones aisladas de fertilizantes nitrogenados y herbicidas, además de las tareas de monitoreo y control de los lotes.
El maíz temprano alcanzó las 97.800 hectáreas
En el caso del maíz temprano o de primera, la superficie implantada llegó a 97.800 hectáreas, apenas por debajo de las 98.000 hectáreas estimadas inicialmente. Al igual que en el girasol, la diferencia respondió a las condiciones ambientales de sectores muy puntuales del noroeste del área de estudio.
Los lotes se encontraban en pleno desarrollo vegetativo, con relevamientos que destacaron la evolución de los cultivos en el centro del departamento General Obligado y en el centro-sur de Las Colonias.
Durante el período también se efectuaron aplicaciones puntuales de fertilizantes nitrogenados y herbicidas, junto con los controles correspondientes para acompañar el desarrollo de los cultivos.
El trigo recuperó condiciones tras las precipitaciones
Las lluvias también tuvieron un efecto favorable sobre el trigo. Según el relevamiento de la BCSF, el 96% de los cultivares presentó un estado bueno a muy bueno, con algunos lotes calificados como excelentes. El 4% restante se mantuvo en condición regular.
Las precipitaciones registradas durante los últimos siete días de septiembre y los primeros trece días de octubre posibilitaron una recuperación oportuna de los lotes que atravesaban las etapas de floración e inicio de fructificación.
Hasta el momento del relevamiento, no se detectaron plagas ni enfermedades de consideración. Asimismo, a partir de la evolución de los cultivos, las perspectivas climáticas y la relación entre los costos de los insumos y los precios del cereal, comenzaron a analizarse nuevas estrategias de refertilización.
De esta manera, el escenario hídrico permitió consolidar el arranque de la campaña gruesa y mejorar las perspectivas de los cultivos de invierno, aunque la continuidad de las tareas agrícolas dependerá de la evolución de las condiciones ambientales en las próximas semanas.