Nutrición de cultivos

Fertilizantes: el desafío de aumentar la producción de alimentos sin comprometer los suelos

Cada 13 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Fertilizantes, una fecha que pone en valor su contribución a la producción agrícola. Según Fertilizar AC, cerca del 50% de los alimentos producidos a nivel mundial depende del uso de estos insumos, cuya aplicación, acompañada de buenas prácticas agronómicas, resulta fundamental para mejorar los rendimientos y preservar la capacidad productiva de los suelos.