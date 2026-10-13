Cada 13 de octubre se celebra el Día Mundial de los Fertilizantes, una fecha que invita a reflexionar sobre el papel de la nutrición de los cultivos en la producción de alimentos y los desafíos que enfrenta la agricultura para abastecer a una población mundial en crecimiento.
Fertilizantes: el desafío de aumentar la producción de alimentos sin comprometer los suelos
Cada 13 de octubre se conmemora el Día Mundial de los Fertilizantes, una fecha que pone en valor su contribución a la producción agrícola. Según Fertilizar AC, cerca del 50% de los alimentos producidos a nivel mundial depende del uso de estos insumos, cuya aplicación, acompañada de buenas prácticas agronómicas, resulta fundamental para mejorar los rendimientos y preservar la capacidad productiva de los suelos.
En ese marco, Fertilizar Asociación Civil (AC) destacó la importancia de los fertilizantes como fuente de nutrientes esenciales para los cultivos y como una herramienta para mejorar la productividad agrícola, siempre que su utilización esté acompañada de un manejo adecuado de los suelos y buenas prácticas agronómicas.
Según la entidad, se estima que cerca del 50% de la producción mundial de alimentos depende del uso de fertilizantes. Estos insumos permiten reponer o complementar nutrientes fundamentales para el crecimiento de las plantas, entre ellos nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio, zinc y boro.
La importancia de la fertilización adquiere mayor relevancia en un escenario en el que los sistemas agrícolas deben producir más alimentos con una superficie cultivable limitada y, al mismo tiempo, preservar los recursos naturales.
Una innovación que transformó la agricultura
La conmemoración recuerda el avance científico alcanzado en 1908 por el químico alemán Fritz Haber, quien desarrolló un proceso para sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire. Este descubrimiento, que posteriormente permitió el desarrollo de la producción industrial de fertilizantes nitrogenados, tuvo un impacto decisivo en la agricultura moderna.
La disponibilidad de nutrientes en cantidades suficientes contribuyó a incrementar la productividad de los cultivos y formó parte de las transformaciones tecnológicas que impulsaron el crecimiento de la producción agrícola durante el siglo XX.
Actualmente, el desafío continúa vigente. De acuerdo con Fertilizar AC, mientras que en la década de 1960 una hectárea agrícola podía producir alimentos para aproximadamente dos personas, hoy debe abastecer a unas cinco.
“Hoy, el 50% de la producción mundial de alimentos depende del uso de fertilizantes. Esto demuestra el papel fundamental que cumplen en la agricultura y su contribución para abastecer a una población que continúa creciendo”, señaló María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de la entidad.
A la presión demográfica se suman la urbanización y la expansión de otras actividades económicas, factores que condicionan la disponibilidad de tierras destinadas a la producción agrícola. También es necesario preservar áreas naturales que cumplen funciones esenciales, como la conservación de la biodiversidad, la protección de los bosques y el equilibrio de los ecosistemas.
En este contexto, mejorar la productividad de las superficies agrícolas disponibles constituye uno de los desafíos centrales para los sistemas agroalimentarios.
Nutrición de los cultivos y conservación de los suelos
Los fertilizantes aportan nutrientes indispensables para el desarrollo de los cultivos. Su utilización permite corregir deficiencias nutricionales, favorecer el crecimiento de las plantas y mejorar los rendimientos potenciales.
Sin embargo, sus beneficios dependen de una planificación adecuada. La dosis, la fuente de nutrientes, el momento de aplicación y la forma de distribución deben definirse en función de las características del suelo, las necesidades del cultivo y las condiciones productivas de cada lote.
En ese sentido, el análisis de suelo y el diagnóstico nutricional constituyen herramientas fundamentales para diseñar estrategias de fertilización más eficientes. Un manejo adecuado permite mejorar el aprovechamiento de los nutrientes y reducir las pérdidas que pueden producirse por aplicaciones ineficientes.
González Sanjuan destacó que la fertilización debe integrarse con buenas prácticas agronómicas para sostener la productividad a lo largo del tiempo.
Los avances tecnológicos en nutrición vegetal también permiten desarrollar estrategias más precisas, adaptadas a las necesidades de cada cultivo y a las condiciones particulares de los suelos. De esta manera, la fertilización puede contribuir tanto a mejorar los resultados productivos como a mantener la capacidad de los sistemas agrícolas.
El desafío de producir más con un uso eficiente de los recursos
Las proyecciones demográficas plantean nuevas exigencias para la agricultura. Según las estimaciones citadas por Fertilizar AC, la población mundial continuará creciendo hacia 2050, lo que incrementará la demanda de alimentos y reforzará la necesidad de sistemas productivos eficientes.
El desafío consiste en aumentar la producción sin avanzar indiscriminadamente sobre nuevas superficies y sin comprometer la calidad de los suelos ni otros recursos naturales.
Para ello, la investigación científica, la innovación tecnológica y la adopción de buenas prácticas resultan determinantes. La fertilización, integrada con la rotación de cultivos, la cobertura del suelo, el manejo del agua y otras estrategias agronómicas, forma parte de las herramientas disponibles para mejorar la eficiencia de los sistemas productivos.
En el Día Mundial de los Fertilizantes, Fertilizar AC pone el foco en la importancia de la nutrición vegetal para la seguridad alimentaria. La clave no reside únicamente en incorporar nutrientes, sino en hacerlo de manera planificada, de acuerdo con los requerimientos de los cultivos y las características de cada ambiente.