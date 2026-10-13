La genética, la rentabilidad de las empresas ganaderas y los cambios en el mercado internacional de carnes serán algunos de los principales temas de la quinta edición del Congreso Federal Ganadero, organizado por Rosgan. Bajo el lema “Quo vadis, ganadería”, el encuentro se desarrollará el próximo 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con la participación de especialistas, empresarios y representantes del sector público.
Genética, rentabilidad y mercados internacionales: los ejes del Congreso Federal Ganadero 2026
El encuentro organizado por Rosgan se realizará el 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo el lema “Quo vadis, ganadería”. La agenda reunirá a especialistas, empresarios y referentes públicos para debatir sobre genética, nutrición, gestión de empresas familiares, eficiencia productiva y geopolítica de los mercados de carne.
La propuesta buscará analizar los desafíos de la ganadería argentina en un escenario marcado por las exigencias de los mercados internacionales, la necesidad de mejorar la eficiencia productiva y la importancia de profesionalizar la gestión de los establecimientos.
El congreso, que se consolidó como un espacio de intercambio para la cadena de ganados y carnes, tendrá una agenda organizada en dos grandes ejes: las decisiones que se toman dentro de las empresas y las perspectivas de la ganadería argentina en el contexto global.
Raúl Milano, presidente de Rosgan, destacó el crecimiento del encuentro y sostuvo que la participación registrada en las ediciones anteriores refleja el interés de los productores por acceder a nuevas herramientas y perspectivas para el negocio.
Además, remarcó la importancia de comprender los cambios de la geopolítica mundial para fortalecer la posición de la carne argentina en el comercio internacional. En ese sentido, señaló que la competitividad exportadora también depende de las decisiones que se toman dentro de los establecimientos, desde la genética hasta la gestión productiva.
Genética, nutrición y gestión: las decisiones que definen el negocio
El primer bloque del congreso, denominado “Tranqueras adentro. ¿Hacia dónde va tu empresa?”, estará centrado en la organización de los establecimientos, la eficiencia productiva y la profesionalización de las empresas familiares.
Entre los disertantes estará José Lizzi, consultor sénior en sistemas ganaderos y agronegocios, quien abordará la gestión integral de una empresa ganadera. También participará Mauricio Pretto, de Pretto Agronegocios, con una exposición sobre el paso de productor a empresario y los desafíos de transformar el modelo de negocio familiar.
La agenda incluirá, además, la presentación de Víctor Tonelli, productor ganadero y consultor especializado en ganados y carnes, titulada “¿Quo vadis, ganadería? El futuro no espera”.
Otro de los ejes estará dedicado a la genética y la nutrición como factores determinantes de la calidad del producto. El panel “Genética y Nutrición: dos visiones enfocadas en el producto. ¿Qué animal debemos producir?” reunirá a Rodolfo Cantet, de INTA-CONICET-UBA; Patricio Cortabarria, de Origen Uruguay; Julián Soriano, de Provimi-Cargill; y Sebastián Victorica, de UBIMeat.
La discusión pondrá el foco en cómo las decisiones vinculadas con la selección genética, la alimentación y el manejo pueden contribuir a obtener animales acordes con las necesidades de la industria y las exigencias de los distintos mercados.
Según Milano, la competitividad internacional de la carne argentina requiere trabajar sobre el producto desde el origen, con genética aplicada y una gestión profesional que permita responder a las demandas de los compradores.
Geopolítica, exportaciones y competitividad de la carne argentina
El segundo bloque, titulado “¿Hacia dónde va la ganadería argentina?”, abordará las perspectivas del sector y los factores que condicionan su inserción en el mercado mundial.
Uno de los paneles centrales será “La geopolítica detrás de la carne. ¿Qué está cambiando en el mundo y cómo impacta en los fundamentos del mercado?”. Participarán Alfredo Dicostanzo, de la Universidad de Nebraska; un representante de la República Popular China; y Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios de Argentina.
El intercambio buscará analizar los cambios en el comercio internacional, el papel de los principales compradores y las oportunidades y desafíos que enfrenta la carne argentina en un escenario de competencia global.
La agenda también incluirá la mirada de la industria frigorífica. Dante Cerino, CEO del Grupo Beltrán, disertará sobre las posibilidades de crecimiento del sector industrial en un contexto de oferta limitada y sobre los incentivos necesarios para que los productores avancen hacia modelos empresariales más desarrollados.
A su vez, Adrián Bifaretti, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), abordará la importancia del marketing para competir y ganar consumidores, mientras que Salvador Di Stéfano, economista y director de Agroeducación, expondrá sobre los cambios necesarios en la forma de hacer negocios.
Estos temas buscarán vincular las condiciones productivas locales con las oportunidades comerciales, en un contexto en el que la eficiencia, la diferenciación del producto y la capacidad de adaptación adquieren relevancia para el negocio ganadero.
Feedlots, nuevos modelos de negocio y perspectivas sectoriales
El programa también contempla un panel dedicado a los sistemas de engorde a corral, bajo el título “Feedloteros: la revolución del engorde”. El debate contará con Fernando Storni, de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF); Alessandro Radici, de SerBeef; y Miguel Achával, de Inversora Juramento.
La actividad permitirá analizar el papel de los feedlots en la cadena de producción de carne, sus modelos de negocio y los desafíos relacionados con la eficiencia y la articulación entre los distintos eslabones.
La apertura institucional está prevista con las palabras del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato; y el presidente de Rosgan, Raúl Milano.
Con una agenda que combina producción, gestión empresarial, industria y comercio exterior, la quinta edición del Congreso Federal Ganadero buscará ofrecer herramientas para evaluar el rumbo de la actividad y discutir las condiciones necesarias para fortalecer la competitividad de la ganadería argentina.
El encuentro se realizará el 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, con el desafío de vincular las decisiones que se toman tranqueras adentro con las oportunidades y exigencias de los mercados internacionales.