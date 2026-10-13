En Rosario

Genética, rentabilidad y mercados internacionales: los ejes del Congreso Federal Ganadero 2026

El encuentro organizado por Rosgan se realizará el 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo el lema “Quo vadis, ganadería”. La agenda reunirá a especialistas, empresarios y referentes públicos para debatir sobre genética, nutrición, gestión de empresas familiares, eficiencia productiva y geopolítica de los mercados de carne.