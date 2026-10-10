La Bolsa de Comercio de Rosario llevó adelante, junto con A3 Mercados y el Mercado Argentino de Valores, una actividad en el marco de la Semana Mundial del Inversor que tuvo como protagonistas a jóvenes de escuelas secundarias y universidades.
Jóvenes frente a frente con líderes del mercado: una experiencia inédita en la Bolsa de Comercio de Rosario
Estudiantes secundarios y universitarios de entre 15 y 25 años participaron de una propuesta inédita en la BCR, donde pudieron dialogar de manera directa con referentes de la Bolsa, A3 Mercados y el Mercado Argentino de Valores. Inversiones, finanzas, desarrollo profesional y los desafíos que plantea el futuro del trabajo fueron algunos de los temas abordados
Por primera vez, la institución propuso un encuentro de estas características, en una sala emblemática de la Bolsa donde habitualmente se reune la Mesa Directiva pensado para acercarlos al funcionamiento del mercado de capitales a partir de un intercambio directo con referentes que ocupan roles de conducción dentro del sector.
“Realizamos un desayuno con jóvenes acá adentro de la Bolsa de Comercio de Rosario, mostrando un poco qué es la institución y qué es lo que hace, hablamos mucho de informarse, pensar a largo plazo y confiar en los equipos”, señaló el Presidente de la BCR, Pablo Bortolato.
Un espacio inédito para estudiantes
El encuentro buscó abrir las puertas de la institución a nuevas generaciones y generar un espacio de conversación en un formato cercano, donde los estudiantes pudieran plantear sus propias inquietudes.
La dinámica estuvo atravesada justamente por las preguntas de los jóvenes, que pusieron sobre la mesa temas vinculados tanto con el mundo de las inversiones como con su futuro profesional.
Cómo construir una carrera de largo plazo, qué habilidades serán indispensables en los próximos años, cómo impacta la inteligencia artificial en el trabajo, qué suele entenderse mal sobre las finanzas y si realmente es posible “hacerse rico” invirtiendo, qué es el éxito, qué hace a una empresa sostenible en el largo plazo, fueron algunos de los disparadores del intercambio.
Más allá de los aspectos técnicos, los referentes pusieron el foco en la vocación, el propósito y la construcción de una trayectoria personal. “Es fundamental que ellos, que se están formando y que les gusta la economía, el mercado de capitales o invertir, hagan por sobre todas las cosas aquello que más les gusta”, expresó el Presidente del MAV, Alberto Curado.
Vocación y propósito profesional
En la misma línea, el Vicepresidente de A3 Mercados, Andrés Ponte, destacó “la importancia de tener un propósito claro en la vida y en las empresas”. Del diálogo participaron además la Gerenta de Fundación, Sostenibilidad y Comunicación de la BCR, Anaclara Dalla Valle, y la Responsable de Sostenibilidad de A3, Carolina Carbonell, junto a Bortolato, Curado y Ponte.
La experiencia también fue valorada por los jóvenes participantes, que destacaron especialmente la posibilidad de conversar de manera directa con referentes de amplia trayectoria. “Conectarnos con gente de tanta experiencia te abre un poco la cabeza”, resumió uno de ellos.
Otra participante señaló que el encuentro le dejó “un montón de preguntas para investigar y ganas de aprender”, mientras que otro joven sostuvo que la experiencia le permitió “aprender más del funcionamiento del mercado y de lo que me depara en el futuro”.