En el marco de la Semana Mundial del Inversor

Jóvenes frente a frente con líderes del mercado: una experiencia inédita en la Bolsa de Comercio de Rosario

Estudiantes secundarios y universitarios de entre 15 y 25 años participaron de una propuesta inédita en la BCR, donde pudieron dialogar de manera directa con referentes de la Bolsa, A3 Mercados y el Mercado Argentino de Valores. Inversiones, finanzas, desarrollo profesional y los desafíos que plantea el futuro del trabajo fueron algunos de los temas abordados