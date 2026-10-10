Reporte del Mercado de Granos

La agroindustria argentina alcanzó un récord de exportaciones en los primeros nueve meses de 2026

Entre enero y septiembre de 2026, la Argentina exportó cerca de 88,9 millones de toneladas de granos y subproductos, casi un 10% más que en igual período del año pasado. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el maíz alcanzó niveles récord de embarques, mientras que las harinas de soja y girasol ganaron terreno en un mercado internacional condicionado por los conflictos geopolíticos y las dificultades de abastecimiento.