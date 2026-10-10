Del maridaje a la cocina cotidiana

Día Internacional del Queso Azul: crece el interés por una variedad que gana lugar en la gastronomía argentina

Cada 9 de octubre se celebra el Día Internacional del Queso Azul, una variedad que gana presencia en las góndolas y en la gastronomía argentina. El interés por los sabores intensos, la diversificación de la oferta y la búsqueda de nuevas experiencias culinarias impulsan el desarrollo de este segmento gourmet.