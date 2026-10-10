Cada 9 de octubre se celebra el Día Internacional del Queso Azul, una fecha dedicada a una de las variedades más características del mundo quesero.
Día Internacional del Queso Azul: crece el interés por una variedad que gana lugar en la gastronomía argentina
Cada 9 de octubre se celebra el Día Internacional del Queso Azul, una variedad que gana presencia en las góndolas y en la gastronomía argentina. El interés por los sabores intensos, la diversificación de la oferta y la búsqueda de nuevas experiencias culinarias impulsan el desarrollo de este segmento gourmet.
Reconocido por sus vetas azuladas, su textura cremosa y su sabor intenso, este producto amplía su presencia en el mercado argentino, impulsado por el interés de los consumidores en nuevas experiencias gastronómicas.
La tradición vincula el origen de estos quesos con un descubrimiento accidental en Francia, donde el desarrollo natural de mohos dio lugar a las vetas que distinguen a esta familia de productos. Con el paso del tiempo, distintas regiones del mundo desarrollaron sus propias variedades, que hoy forman parte tanto de la alta cocina como de las propuestas gastronómicas cotidianas.
En la Argentina, el queso ocupa un lugar importante en la alimentación. Según datos de la Oficina de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el consumo per cápita ronda los 12 kilos anuales. Dentro de ese mercado, las variedades gourmet, entre ellas el queso azul, encuentran oportunidades de crecimiento a partir de la búsqueda de sabores más intensos y combinaciones diferentes.
Un mercado más competitivo y una producción en expansión
La evolución del segmento también se refleja en la competencia entre marcas nacionales e internacionales. De acuerdo con datos de la consultora Nielsen correspondientes al primer semestre de 2026, el mercado presenta una dinámica competitiva, con empresas locales que buscan consolidar su participación frente a referentes históricos de la categoría.
Entre las marcas presentes en este segmento se encuentra Santa Rosa, que destaca el crecimiento del interés por el queso azul y la mayor disponibilidad del producto en los puntos de venta.
“Es una categoría que creció muchísimo. Hoy en día hay mayor conocimiento y mucho más disponible para la gente. Lo veo en las góndolas, donde hay mucho más queso azul que hace algunos años”, señaló Carolina Rosso, jefa de planta de Las Parejas, establecimiento dedicado exclusivamente a la elaboración de queso azul.
La representante de la empresa también hizo referencia a la evolución de la capacidad productiva. “En Santa Rosa, desde el año 2000 a hoy duplicamos nuestro equipamiento de producción”, afirmó.
Estos cambios acompañan la diversificación de la oferta y una mayor presencia de la variedad en las góndolas, en un contexto en el que los consumidores incorporan progresivamente productos de sabores más definidos.
Cómo incorporar el queso azul a distintas preparaciones
La versatilidad es uno de los atributos que favorecen la incorporación del queso azul a diferentes platos. Aunque suele asociarse con las tablas de quesos, también puede utilizarse en salsas para pastas y carnes, aderezos para ensaladas y preparaciones dulces.
Entre las combinaciones más habituales se encuentran las que equilibran su intensidad con ingredientes de notas dulces, como la miel, o con texturas crocantes, como los frutos secos. También puede incorporarse en pequeñas cantidades para aportar profundidad de sabor a distintas recetas.
Su utilización en la cocina permite explorar alternativas más allá de las preparaciones tradicionales y aprovechar sus características en platos fríos y calientes.
Vinos y cervezas para acompañar el queso azul
El maridaje es otro de los aspectos que distingue a esta variedad. Desde Santa Rosa recomiendan acompañarla con vinos blancos de cuerpo medio o intenso, como el Chardonnay, que pueden complementar la textura y el sabor del queso.
Las cervezas también ofrecen posibilidades de combinación. Las variedades stout, con cuerpo y notas tostadas, constituyen una alternativa para quienes buscan contrastes de sabor. Por su parte, las IPA, caracterizadas por su amargor y perfil aromático, proponen una combinación diferente para los amantes de los sabores intensos.
En el Día Internacional del Queso Azul, estas alternativas ponen de relieve las posibilidades de un producto que amplía su presencia en la gastronomía argentina y suma nuevas formas de consumo, desde la cocina cotidiana hasta las propuestas gourmet.