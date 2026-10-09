Guía Estratégica para el Agro

El Niño comienza a sentirse en la región central y las lluvias mejoran las perspectivas del trigo

Las precipitaciones dejaron un promedio de 48 milímetros en la región relevada por la Bolsa de Comercio de Rosario, con máximos superiores a los 100 milímetros en algunas localidades. El aporte llegó durante una etapa decisiva para la definición del rendimiento del trigo y permitió mejorar la condición de los lotes, aunque persisten daños por la sequía y las heladas de septiembre.