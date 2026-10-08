Informe de la Bolsa de Cereales

Perspectiva agroclimática: semana con lluvias desparejas, ingreso de aire frío y fuertes contrastes térmicos

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa el paso de un frente de tormenta con lluvias muy desparejas, concentradas con mayor intensidad sobre el norte del Litoral. Luego ingresará aire polar, con riesgo de heladas en zonas serranas, antes del regreso del calor al norte, donde las máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 °C.