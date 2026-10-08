La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa una semana con marcados contrastes meteorológicos sobre el área agrícola argentina. El período comenzará con el paso de un frente de tormenta que dejará lluvias sobre buena parte del territorio, aunque con una distribución muy irregular y una concentración de los mayores acumulados sobre el norte del Litoral.
Perspectiva agroclimática: semana con lluvias desparejas, ingreso de aire frío y fuertes contrastes térmicos
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa el paso de un frente de tormenta con lluvias muy desparejas, concentradas con mayor intensidad sobre el norte del Litoral. Luego ingresará aire polar, con riesgo de heladas en zonas serranas, antes del regreso del calor al norte, donde las máximas podrían alcanzar entre 35 y 40 °C.
El avance del frente estará acompañado por el ingreso de vientos polares, que provocarán un descenso generalizado de las temperaturas. El aire frío alcanzará incluso sectores del norte del área agrícola, mientras que en las zonas serranas se prevén heladas de distinta intensidad.
Posteriormente, los vientos del sector tropical volverán a ganar intensidad sobre el norte del área agrícola, generando un nuevo ascenso térmico y condiciones de calor, mientras que el centro y el sur permanecerán bajo la influencia de vientos del este y sudeste provenientes del Atlántico, con temperaturas entre normales y inferiores a lo habitual.
Lluvias con mayor intensidad en el norte del Litoral
Durante el inicio del período se completará el paso de un frente de tormenta que ya había comenzado a ingresar en las horas previas. El sistema provocará precipitaciones sobre gran parte del área agrícola, aunque con una distribución muy heterogénea.
Los mayores registros se concentrarán sobre el norte del Litoral, donde se esperan tormentas y chaparrones de fuerte intensidad, con posibilidad de acumulados abundantes. En el resto del área agrícola las precipitaciones serán más moderadas, aunque podrían registrarse focos aislados con lluvias importantes.
Este comportamiento vuelve a marcar una característica de la actual dinámica atmosférica: diferencias significativas en los acumulados incluso entre zonas relativamente cercanas.
El ingreso de aire polar provocará un marcado descenso térmico
Tras el avance del frente, una masa de aire de origen polar se desplazará hacia el norte y provocará un descenso de las temperaturas en buena parte del área agrícola.
En el este del NOA, la región del Chaco, Paraguay y el norte de la Mesopotamia, las temperaturas mínimas se mantendrán por encima de los 15 °C, con registros superiores hacia el norte.
El centro del NOA, el este de Cuyo, el norte y centro de la Región Pampeana, el sur de la Mesopotamia y Uruguay tendrán mínimas de entre 10 y 15 °C.
En tanto, el centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo y el sur de la Región Pampeana registrarán valores de entre 5 y 10 °C, con un leve riesgo de heladas localizadas.
El escenario más frío se concentrará en las zonas serranas del NOA y Cuyo, donde las mínimas podrían ubicarse por debajo de los 5 °C, con posibilidad de heladas localizadas y, hacia el oeste, episodios de heladas generales.
El calor regresará al norte mientras persiste el aire fresco en el centro y sur
Luego del ingreso de aire frío, los vientos del trópico retomarán intensidad y favorecerán un fuerte ascenso térmico sobre el norte del área agrícola.
El este del NOA, la región del Chaco, Paraguay, el Cerrado brasileño, el norte de la Mesopotamia y el extremo norte de la Región Pampeana tendrán máximas superiores a los 25 °C. Dentro de esta zona se desarrollará un amplio núcleo con temperaturas de entre 35 y 40 °C.
En el centro del NOA, el este de Cuyo, el norte y centro de la Región Pampeana, el sur de la Mesopotamia y gran parte de Uruguay, las máximas se ubicarán entre 20 y 25 °C.
Por su parte, el oeste del NOA, el centro y oeste de Cuyo, el sur de la Región Pampeana y el sudeste de Uruguay tendrán temperaturas máximas de entre 15 y 20 °C, con algunos sectores donde los registros podrían ser inferiores.
De esta manera, la perspectiva plantea una semana marcada por la alternancia entre lluvias de distribución irregular, un pulso de aire polar y el posterior regreso del calor, con una diferencia cada vez más marcada entre las condiciones previstas para el norte y las regiones centrales y australes del área agrícola.