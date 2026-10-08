Congreso de FECEBA

Entre Ríos reunirá a toda la cadena del agregado de valor con soja y proteínas vegetales

El 21 y 22 de octubre se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná la décima edición del Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes. Organizado por FECEBA, el encuentro reunirá a empresarios, técnicos, especialistas y representantes institucionales para debatir sobre agregado de valor, nuevas tecnologías, mercados y el futuro de las proteínas vegetales.