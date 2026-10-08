#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Congreso de FECEBA

Entre Ríos reunirá a toda la cadena del agregado de valor con soja y proteínas vegetales

El 21 y 22 de octubre se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná la décima edición del Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes. Organizado por FECEBA, el encuentro reunirá a empresarios, técnicos, especialistas y representantes institucionales para debatir sobre agregado de valor, nuevas tecnologías, mercados y el futuro de las proteínas vegetales.

Paraná será sede de la décima edición del Congreso Internacional de Extrusores y BiopymesParaná será sede de la décima edición del Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Con una propuesta que combinará análisis institucional, innovación tecnológica y perspectivas de mercado, los días 21 y 22 de octubre se realizará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná la décima edición del Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes, organizado por la Federación de Cámaras de Extrusores y Biopymes de Argentina (FECEBA).

Mirá tambiénLa campaña 2025/26 cierra con 64 millones de toneladas y un fuerte impulso a la economía santafesina

El presidente de la entidad, Federico Orsich, destacó que existe una gran expectativa en torno al encuentro, que reunirá a empresarios, operarios, especialistas y representantes del sector público y privado vinculados al agregado de valor en origen y a la industrialización de granos.

El presidente de la entidad, Federico Orsich, destacó que existe una gran expectativa en torno al encuentroEl presidente de la entidad, Federico Orsich, destacó que existe una gran expectativa en torno al encuentro

La primera jornada, prevista para el miércoles 21, tendrá un perfil institucional. Además del acto inaugural y la posible participación del gobernador de Entre Ríos, se desarrollará un panel con referentes de la Región Centro y exposiciones a cargo de Carlos Becco, Roberto Vissan y representantes de la Fundación Barbechando, quienes abordarán temas vinculados con competitividad, desarrollo industrial y políticas públicas para el agro.

El jueves 22 estará dedicado a los aspectos técnicos y productivos. Entre los principales ejes se destacan los cultivos alternativos para procesos de extrusado, la eficiencia industrial, el mantenimiento de plantas, la incorporación de tecnología y el papel de las proteínas vegetales tanto en alimentación animal como humana.

Mirá tambiénEl NEA mira al mundo y apuesta a producir más y mejor carne

La actividad culminará con una conferencia motivacional del ex entrenador de la selección argentina de básquet, Rubén Magnano, quien compartirá experiencias sobre liderazgo y trabajo en equipo a partir de la obtención de la medalla de oro olímpica.

Una industria con potencial exportador

Orsich señaló que el sector atraviesa una etapa de adaptación al nuevo contexto económico, aunque mantiene buenas perspectivas de crecimiento a futuro. En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con reglas previsibles y con políticas que permitan mejorar la competitividad de las pymes industriales.

Uno de los principales objetivos de FECEBA es avanzar, junto al Senasa, en la certificación de productos elaborados mediante procesos libres de hexano, una característica distintiva de las plantas extrusoras frente a otros sistemas industriales que utilizan solventes.

Soybeans are loaded on a truck after being harvested, in San Andres de Giles, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, May 12, 2025. REUTERS/Martin CossariniEl agregado de valor y las proteínas vegetales, ejes del Congreso de FECEBA

La entidad considera que esta diferenciación podría abrir oportunidades comerciales en países limítrofes y también en mercados europeos interesados en productos con mayor valor agregado y atributos específicos.

Desde la federación también plantean la necesidad de revisar aspectos impositivos y regulatorios, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, además de profundizar las políticas de promoción de los biocombustibles, como una herramienta para generar más demanda y fortalecer las economías regionales.

Un entramado de pymes distribuidas en el interior

FECEBA nuclea a las cámaras de extrusores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, representando a unas 400 pequeñas y medianas empresas radicadas principalmente en localidades del interior productivo.

Según estimaciones de la entidad, el sector genera entre 3.000 y 3.500 puestos de trabajo directos, además de un importante efecto multiplicador sobre el transporte, la metalmecánica, los servicios profesionales y otras actividades vinculadas.

FILE PHOTO: A load of soybeans is dumped into an elevator hopper during harvest season at Deerfield AG Services grain elevator facility in Massillon, Ohio, U.S., October 7, 2021. Picture taken October 7, 2021. REUTERS/Dane Rhys/File PhotoEl agregado de valor y las proteínas vegetales, ejes del Congreso de FECEBA

“Muchas veces somos la principal industria de una localidad y eso genera un impacto socioeconómico muy importante”, sostuvo Orsich al describir el papel que cumplen estas plantas en el desarrollo regional.

Se confirmó además la participación de referentes internacionales y destacó el acompañamiento de empresas patrocinadoras, fundamentales para concretar una nueva edición de un congreso que se ha consolidado como un espacio de referencia para la industria del agregado de valor en Argentina.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Entre Ríos
Paraná
campolitoral - actualidad
campolitoral-edicion-impresa
Soja

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro