Con una propuesta que combinará análisis institucional, innovación tecnológica y perspectivas de mercado, los días 21 y 22 de octubre se realizará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná la décima edición del Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes, organizado por la Federación de Cámaras de Extrusores y Biopymes de Argentina (FECEBA).
Entre Ríos reunirá a toda la cadena del agregado de valor con soja y proteínas vegetales
El 21 y 22 de octubre se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná la décima edición del Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes. Organizado por FECEBA, el encuentro reunirá a empresarios, técnicos, especialistas y representantes institucionales para debatir sobre agregado de valor, nuevas tecnologías, mercados y el futuro de las proteínas vegetales.
El presidente de la entidad, Federico Orsich, destacó que existe una gran expectativa en torno al encuentro, que reunirá a empresarios, operarios, especialistas y representantes del sector público y privado vinculados al agregado de valor en origen y a la industrialización de granos.
La primera jornada, prevista para el miércoles 21, tendrá un perfil institucional. Además del acto inaugural y la posible participación del gobernador de Entre Ríos, se desarrollará un panel con referentes de la Región Centro y exposiciones a cargo de Carlos Becco, Roberto Vissan y representantes de la Fundación Barbechando, quienes abordarán temas vinculados con competitividad, desarrollo industrial y políticas públicas para el agro.
El jueves 22 estará dedicado a los aspectos técnicos y productivos. Entre los principales ejes se destacan los cultivos alternativos para procesos de extrusado, la eficiencia industrial, el mantenimiento de plantas, la incorporación de tecnología y el papel de las proteínas vegetales tanto en alimentación animal como humana.
La actividad culminará con una conferencia motivacional del ex entrenador de la selección argentina de básquet, Rubén Magnano, quien compartirá experiencias sobre liderazgo y trabajo en equipo a partir de la obtención de la medalla de oro olímpica.
Una industria con potencial exportador
Orsich señaló que el sector atraviesa una etapa de adaptación al nuevo contexto económico, aunque mantiene buenas perspectivas de crecimiento a futuro. En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con reglas previsibles y con políticas que permitan mejorar la competitividad de las pymes industriales.
Uno de los principales objetivos de FECEBA es avanzar, junto al Senasa, en la certificación de productos elaborados mediante procesos libres de hexano, una característica distintiva de las plantas extrusoras frente a otros sistemas industriales que utilizan solventes.
La entidad considera que esta diferenciación podría abrir oportunidades comerciales en países limítrofes y también en mercados europeos interesados en productos con mayor valor agregado y atributos específicos.
Desde la federación también plantean la necesidad de revisar aspectos impositivos y regulatorios, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, además de profundizar las políticas de promoción de los biocombustibles, como una herramienta para generar más demanda y fortalecer las economías regionales.
Un entramado de pymes distribuidas en el interior
FECEBA nuclea a las cámaras de extrusores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, representando a unas 400 pequeñas y medianas empresas radicadas principalmente en localidades del interior productivo.
Según estimaciones de la entidad, el sector genera entre 3.000 y 3.500 puestos de trabajo directos, además de un importante efecto multiplicador sobre el transporte, la metalmecánica, los servicios profesionales y otras actividades vinculadas.
“Muchas veces somos la principal industria de una localidad y eso genera un impacto socioeconómico muy importante”, sostuvo Orsich al describir el papel que cumplen estas plantas en el desarrollo regional.
Se confirmó además la participación de referentes internacionales y destacó el acompañamiento de empresas patrocinadoras, fundamentales para concretar una nueva edición de un congreso que se ha consolidado como un espacio de referencia para la industria del agregado de valor en Argentina.