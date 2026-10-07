Semana Mundial

Casi 400 huevos por persona al año: por qué Argentina es el mayor consumidor del mundo

Con cerca de 400 unidades por habitante al año, Argentina se ubica al frente del consumo mundial de huevo. En la Semana Mundial del Huevo, que se celebra del 5 al 9 de octubre, especialistas repasan algunas de las creencias más extendidas sobre este alimento y destacan la importancia de la sanidad, la bioseguridad y el cuidado de las aves para garantizar una producción segura.