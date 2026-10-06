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Agricultura más eficiente

De los mapas de rendimiento a las imágenes satelitales: cómo la tecnología transforma el manejo de los lotes

La ingeniera agrónoma Virginia Bonino destacó la importancia de la agricultura de precisión para conocer el comportamiento de cada lote, optimizar el uso de insumos y aprovechar al máximo las nuevas herramientas tecnológicas disponibles para el productor.

La agricultura de precisión avanza: el desafío de conocer cada lote y aprovechar su potencialLa agricultura de precisión avanza: el desafío de conocer cada lote y aprovechar su potencial
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La agricultura de precisión continúa incorporando herramientas que permiten conocer con mayor detalle el comportamiento de los lotes y ajustar las decisiones de manejo a las características de cada ambiente. En ese proceso, la generación y análisis de información se convierten en elementos centrales para mejorar la eficiencia productiva.

La ingeniera agrónoma Virginia Bonino, integrante de APIX, explicó el trabajo que desarrolla la empresa y los desafíos que plantea la incorporación permanente de tecnología al sector agropecuario.

Dustin Guy, a crop scout on the Pro Farmer Crop Tour, collects soybean samples across the Midwest, trying to gauge the size of the corn and soybean crop that farmers will harvest in the fall, Indiana, U.S. August 19, 2025. REUTERS/Evelyn HocksteinLa agricultura de precisión avanza: el desafío de conocer cada lote y aprovechar su potencial

“La importancia de estar en estas instancias es poder tener un intercambio y un acercamiento no solo con los productores, sino también con toda la sociedad, para dar a conocer lo que hacemos y contar un poco de todo lo que tiene el servicio para brindar”, señaló Bonino.

Conocer el lote para tomar mejores decisiones

Uno de los principales ejes del trabajo está relacionado con la ambientación de los lotes, es decir, la identificación de las distintas zonas que presentan características productivas diferentes y que, por lo tanto, pueden requerir manejos específicos.

Bonino explicó que el servicio parte de “entender cómo funciona el lote” para determinar cuáles son las áreas donde existe margen para potenciar los rendimientos y cuáles presentan limitaciones en las que el objetivo puede pasar por reducir el uso de insumos o utilizarlos de manera más eficiente.

“Uno de los desafíos más lindos es entender cómo se comporta el lote en sus distintas zonas o ambientes, hasta saber cuál es el mejor manejo para cada uno de esos ambientes”, sostuvo.

FILE PHOTO: Soy bean planting equipment sits on Mark Tuttle's soy farm in Somonauk, Illinois, U.S., May 30, 2024. REUTERS/Jim Vondruska/File PhotoLa agricultura de precisión avanza: el desafío de conocer cada lote y aprovechar su potencial

Ese conocimiento no se construye a partir de una única campaña. La información obtenida se contrasta con diferentes fuentes, entre ellas mapas de rendimiento e imágenes satelitales, para ir ajustando progresivamente la caracterización del lote.

“Campaña a campaña se va ajustando esa ambientación hasta lograr conocer al 100% el potencial del lote”, explicó la ingeniera.

El desafío de aprovechar la tecnología disponible

Bonino también se refirió a los cambios que experimentó la agricultura durante los últimos años y, particularmente, al fuerte desarrollo de la maquinaria y las herramientas digitales.

Desde su experiencia como joven profesional, consideró que uno de los principales desafíos consiste en acompañar al productor en la incorporación de tecnologías cada vez más sofisticadas.

“Hay mucho desarrollo constante de maquinarias y es un desafío poder estar preparados para usarlas”, afirmó.

En ese sentido, señaló que actualmente existen equipos con un importante nivel tecnológico, pero que no siempre resulta sencillo comprender todas sus posibilidades y aprovecharlas al máximo.

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Por eso, además del análisis agronómico y de la información generada por las distintas herramientas, el trabajo de APIX también incluye la capacitación de los operarios que utilizan la maquinaria.

“Tratamos de ayudar a través de la capacitación de los operarios que trabajan en cada una de las empresas para poder exprimir al máximo todas las herramientas con las que cuenta el productor”, explicó Bonino.

Una agricultura con información y manejo personalizado

La evolución de la agricultura de precisión plantea así un doble desafío: por un lado, generar cada vez más información sobre los lotes y, por otro, transformar esos datos en decisiones concretas de manejo.

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Para Bonino, el objetivo no pasa simplemente por incorporar tecnología, sino por utilizarla de acuerdo con las necesidades particulares de cada establecimiento, lote y ambiente.

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