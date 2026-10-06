Agricultura más eficiente

De los mapas de rendimiento a las imágenes satelitales: cómo la tecnología transforma el manejo de los lotes

La ingeniera agrónoma Virginia Bonino destacó la importancia de la agricultura de precisión para conocer el comportamiento de cada lote, optimizar el uso de insumos y aprovechar al máximo las nuevas herramientas tecnológicas disponibles para el productor.