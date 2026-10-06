Con la participación de escuelas primarias, agrotécnicas y universidades, INTA Rafaela puso en marcha una nueva edición de Experiencia Educativa. Durante una semana, más de 2.500 estudiantes recorrerán la Estación Experimental para conocer de cerca la ciencia, la tecnología y los procesos que intervienen en la producción de alimentos y, especialmente, en la cadena láctea.
Más de 2.500 estudiantes se acercan a la ciencia y la producción láctea
Con la participación de escuelas primarias, agrotécnicas y universidades, INTA Rafaela puso en marcha una nueva edición de Experiencia Educativa. Durante una semana, más de 2.500 estudiantes recorrerán la Estación Experimental para conocer de cerca la ciencia, la tecnología y los procesos que intervienen en la producción de alimentos y, especialmente, en la cadena láctea.
“Que aprendan, que pregunten y que disfruten”. Con esa invitación de María Eugenia Carrizo, directora de INTA Rafaela, comenzó una nueva edición de Experiencia Educativa, una propuesta que transforma durante una semana a la Estación Experimental en un espacio abierto al aprendizaje y al contacto directo con el mundo de la producción.
La iniciativa reúne a estudiantes de distintos niveles educativos, que participan de recorridos y actividades especialmente diseñadas para acercarlos a la ciencia, la tecnología y los sistemas productivos.
El objetivo es vincular los conocimientos trabajados en las aulas con experiencias concretas en territorio. Así, los estudiantes pueden tomar contacto con el suelo, los cultivos, los animales, las maquinarias y los procesos relacionados con la producción y la calidad de la leche, entre otros aspectos que forman parte del trabajo cotidiano de INTA Rafaela.
Una experiencia para conocer qué hay detrás de los alimentos
Durante la apertura, Carrizo destacó el acompañamiento de las escuelas, empresas e instituciones que hacen posible la propuesta y valoró especialmente el respaldo recibido por parte del sector productivo.
“Para nosotros es sumamente importante contar con estos auspicios, no solamente por los recursos que aportan, sino porque nos permiten mostrar a la sociedad la confianza de las principales empresas que están radicadas en nuestra región”, señaló.
La directora de INTA Rafaela sostuvo además que este acompañamiento constituye un impulso para continuar desarrollando actividades destinadas al sector educativo y para mostrar la importancia de la cadena láctea en la región.
Uno de los ejes de Experiencia Educativa es precisamente hacer visible todo lo que existe detrás de un alimento antes de que llegue al consumidor.
En ese sentido, el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mantarás, remarcó que muchas veces se observa solamente el producto final, sin conocer la cantidad de conocimientos, personas y procesos involucrados en su elaboración.
“Cuando hablamos de producción, muchas veces vemos solamente el resultado final, pero detrás de cada alimento hay muchísimas personas, conocimiento, ciencia e investigación”, explicó.
Desde la alimentación y la sanidad animal hasta la reproducción, el manejo de los sistemas productivos y la transformación de las materias primas, son numerosos los eslabones que intervienen en una cadena como la láctea.
En ese entramado, Mantarás destacó el aporte del INTA y su presencia en las distintas regiones productivas de la provincia.
Aprender fuera del aula
La propuesta también apunta a mostrar que el aprendizaje puede desarrollarse en distintos ámbitos y que el contacto directo con la realidad productiva puede despertar nuevas preguntas e intereses.
El diputado provincial Omar Perotti destacó el valor de generar experiencias educativas por fuera de los espacios tradicionales.
“Muchas veces se aprende más afuera que a través de libros”, sostuvo, y valoró la posibilidad de que los estudiantes conozcan nuevas experiencias, se acerquen a otros conocimientos y, fundamentalmente, puedan preguntar.
En ese sentido, consideró que Experiencia Educativa puede contribuir a despertar inquietudes que, con el tiempo, se transformen en nuevas elecciones educativas y profesionales.
Para muchos de los participantes, el recorrido por la Estación Experimental representa además una primera aproximación directa a una institución científica y tecnológica vinculada con el sector agropecuario.
El campo como espacio de aprendizaje
El senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, también destacó la participación de las escuelas y la posibilidad de que los estudiantes tengan una jornada diferente.
“Es una jornada totalmente distinta que tienen que tratar de aprovechar”, señaló.
Calvo puso el acento en la importancia de que los niños y jóvenes puedan conocer cómo se producen los alimentos que forman parte de su vida cotidiana y qué procesos existen detrás de ellos.
“Es importante que los niños puedan despertar esa inquietud de conocer cómo se producen las cosas que normalmente están consumiendo, cómo nacen los alimentos y qué hay detrás de ellos”, expresó.
La propuesta permite, de esta manera, acercar el campo a las nuevas generaciones y mostrar el vínculo entre producción, conocimiento, innovación y territorio.
Tres propuestas para una misma experiencia
La edición 2026 de Experiencia Educativa reúne tres propuestas destinadas a públicos diferentes.
Las Jornadas Escolares están dirigidas a estudiantes de cuarto grado y proponen un primer acercamiento a la Estación Experimental y al mundo de la producción.
El Encuentro de Escuelas Agrotécnicas apunta a profundizar el vínculo con estudiantes que ya cuentan con una formación relacionada con las actividades agropecuarias.
Finalmente, el Seminario de Producción Lechera está destinado a estudiantes universitarios y propone una mirada más específica sobre los sistemas productivos y la actividad lechera.
En total, más de 2.500 estudiantes participarán durante la semana de las diferentes actividades.
Para algunos será su primer contacto con una estación experimental; para otros, una oportunidad para ampliar conocimientos y descubrir nuevas posibilidades de formación y desarrollo profesional.
De esta manera, INTA Rafaela vuelve a abrir sus puertas para convertir a la propia Estación Experimental en un espacio de aprendizaje. Durante una semana, el aula se extiende al campo y permite que estudiantes de distintas edades puedan observar, recorrer, preguntar y comprender de manera directa cómo la ciencia y la tecnología intervienen en la producción de los alimentos.