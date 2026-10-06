En el INTA Rafaela

Más de 2.500 estudiantes se acercan a la ciencia y la producción láctea

Con la participación de escuelas primarias, agrotécnicas y universidades, INTA Rafaela puso en marcha una nueva edición de Experiencia Educativa. Durante una semana, más de 2.500 estudiantes recorrerán la Estación Experimental para conocer de cerca la ciencia, la tecnología y los procesos que intervienen en la producción de alimentos y, especialmente, en la cadena láctea.