La campaña de maíz 2025/26 cerró con una producción récord de 64 millones de toneladas en Argentina, un volumen que representa un crecimiento del 30,6% respecto del ciclo anterior y que estuvo acompañado por un fuerte incremento de la superficie sembrada y rendimientos superiores al promedio de las últimas campañas.
La campaña 2025/26 cierra con 64 millones de toneladas y un fuerte impulso a la economía santafesina
La campaña 2025/26 alcanzó una producción nacional de 64 millones de toneladas, un 30,6% más que el ciclo anterior. En el Núcleo Norte, que comprende buena parte del sur santafesino, los rindes promediaron entre 90 y 100 quintales por hectárea y llegaron hasta 130 qq/ha en planteos tempranos.
De acuerdo con el Informe de Cierre de Campaña elaborado por el Departamento de Estimaciones Agrícolas del Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción final superó en 6 millones de toneladas la estimación realizada al inicio del ciclo.
El resultado se explicó por una combinación de mayor área implantada y buenos rindes en las principales regiones productivas. En total, se sembraron 8,4 millones de hectáreas, un 18,3% más que en la campaña 2024/25 y unas 600.000 hectáreas por encima de la previsión inicial.
El rendimiento promedio nacional alcanzó los 77,4 quintales por hectárea, un 7,8% superior al registrado durante el ciclo anterior y un 14,2% por encima del promedio de las últimas cinco campañas.
Santa Fe, entre las regiones con mayores rindes
La provincia de Santa Fe tuvo un desempeño destacado dentro del mapa maicero nacional, especialmente en el área que comprende el sur provincial y parte del norte de Buenos Aires.
En el Centro-Norte de Santa Fe, correspondiente a la Zona V de la Bolsa de Cereales, se sembraron 193.550 hectáreas, un 22,8% más que en la campaña anterior. Los rendimientos promediaron entre 69 y 76 quintales por hectárea, según los sectores productivos.
En tanto, el Núcleo Norte, que comprende buena parte del sur santafesino, registró uno de los mayores incrementos de superficie del país. El área sembrada llegó a 1.022.900 hectáreas, un 49,2% más que en el ciclo previo.
Esta región también se ubicó entre las de mejor desempeño productivo. Los rendimientos regionales se ubicaron entre 90 y 100 quintales por hectárea, mientras que en lotes de maíz temprano se alcanzaron picos de entre 100 y 130 quintales por hectárea.
La producción del Núcleo Norte alcanzó las 9,6 millones de toneladas, consolidando el peso de esta región dentro de la campaña maicera nacional.
Más producción y mayor aporte económico
El récord productivo también tuvo su correlato en las variables económicas vinculadas con el cultivo. Según las estimaciones de la Bolsa de Cereales, el Producto Bruto Maicero (PBM) alcanzará los US$ 23.110 millones, un 26% más que en la campaña anterior.
El volumen exportable se estima en 43,5 millones de toneladas, que representarían ingresos por aproximadamente US$ 9.415 millones. De concretarse, las exportaciones de maíz mostrarían un incremento interanual del 54,2%.
El aporte fiscal asociado a la cadena también crecería. El informe estima una recaudación de US$ 5.252 millones, un 23% por encima de la registrada en el ciclo previo.
A su vez, la industria absorbería alrededor de 3,95 millones de toneladas para molienda y producción de bioetanol, reforzando el proceso de transformación y agregado de valor del cereal dentro del país.
Un ciclo con fuerte ritmo de comercialización
Otro de los datos destacados del cierre de campaña es el ritmo de comercialización. Al momento de elaboración del informe, el sector exportador y la industria ya habían concretado compras por aproximadamente 45 millones de toneladas, equivalentes al 70% de la producción total.
El ciclo 2025/26 combinó así una expansión significativa del área sembrada con rendimientos elevados en buena parte de las principales regiones productoras. En ese escenario, Santa Fe volvió a ocupar un lugar relevante, particularmente por el desempeño del Núcleo Norte y los elevados rindes alcanzados en los planteos tempranos.