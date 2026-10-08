Récord maicero

La campaña 2025/26 cierra con 64 millones de toneladas y un fuerte impulso a la economía santafesina

La campaña 2025/26 alcanzó una producción nacional de 64 millones de toneladas, un 30,6% más que el ciclo anterior. En el Núcleo Norte, que comprende buena parte del sur santafesino, los rindes promediaron entre 90 y 100 quintales por hectárea y llegaron hasta 130 qq/ha en planteos tempranos.