La molienda de maní registró un crecimiento interanual del 30,7% entre enero y agosto de 2026, al alcanzar las 213.942 toneladas procesadas. Los datos fueron difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía.
Más molienda y exportaciones: el maní argentino superó los US$ 750 millones en ventas externas
La industria procesó 213.942 toneladas en los primeros ocho meses del año y obtuvo más de 205.000 toneladas de aceite y pellets. En el mismo período, las exportaciones de maní y sus derivados sumaron 661.784 toneladas por un valor de US$ 753 millones, con un crecimiento interanual del 22,7% en volumen.
El incremento de la actividad industrial se tradujo en una mayor elaboración de subproductos destinados a distintos mercados. Durante el período analizado, el procesamiento permitió obtener 84.147 toneladas de aceite de maní, 109.011 toneladas de pellets y otras 12.310 toneladas de subproductos agroindustriales.
Las cifras reflejan el nivel de actividad de la industria manisera durante los primeros ocho meses del año y su capacidad para transformar la materia prima en productos con valor agregado.
Las exportaciones superaron las 660.000 toneladas
Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones argentinas de maní y sus derivados totalizaron 661.784 toneladas, un volumen 22,7% superior al registrado en igual período de 2025.
En términos de valor, los envíos al exterior generaron ingresos por US$ 753 millones, de acuerdo con la información oficial.
El desempeño exportador acompaña el crecimiento de la molienda y da cuenta de la importancia de los mercados externos para la cadena manisera argentina, tanto en la comercialización del producto como en la colocación de sus derivados industriales.
China y la Unión Europea, entre los principales destinos
Entre los principales destinos de las exportaciones argentinas de maní y sus productos derivados se encuentran China, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia y Chile.
La presencia de estos mercados refleja el alcance internacional de la producción nacional y la diversidad de destinos comerciales para el sector.
Con una molienda que creció más del 30% interanual y exportaciones que avanzaron un 22,7% en volumen, la cadena del maní registró indicadores positivos durante los primeros ocho meses de 2026.