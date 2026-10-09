Creció un 30,7%

Más molienda y exportaciones: el maní argentino superó los US$ 750 millones en ventas externas

La industria procesó 213.942 toneladas en los primeros ocho meses del año y obtuvo más de 205.000 toneladas de aceite y pellets. En el mismo período, las exportaciones de maní y sus derivados sumaron 661.784 toneladas por un valor de US$ 753 millones, con un crecimiento interanual del 22,7% en volumen.