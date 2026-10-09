La campaña agrícola 2026/27 avanza con distintos grados de progreso en la siembra de los principales cultivos de verano, mientras el trigo transita la etapa de llenado de granos con perspectivas productivas alentadoras. De acuerdo con el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las lluvias recientes mejoraron la disponibilidad de agua en buena parte del área agrícola y favorecen la evolución de los lotes implantados.
Las primeras proyecciones de trigo superan los promedios de las últimas cinco campañas
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la implantación de maíz para grano comercial alcanzó el 29,9% del área prevista para la campaña 2026/27, mientras que el girasol llegó al 36,1%. En trigo, las primeras estimaciones de rendimiento superan los promedios de las últimas cinco campañas en distintas regiones, pese a los daños que todavía se evalúan por las heladas.
En el caso del maíz con destino a grano comercial, la siembra cubre el 29,9% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, luego de registrar un avance semanal de 7,7 puntos porcentuales. El progreso se ubica cinco puntos por encima del alcanzado a igual altura de la campaña anterior.
Las labores continúan principalmente en el centro y este del área agrícola, mientras comienzan a ganar ritmo en sectores del oeste, en particular en Córdoba y el oeste bonaerense.
Maíz: buena emergencia en gran parte del área agrícola
En las regiones donde los planteos tempranos presentan mayores avances, los lotes implantados evolucionan con una disponibilidad hídrica mayormente adecuada a óptima. Esta situación favorece una emergencia homogénea en buena parte del centro del área agrícola.
Sin embargo, el informe señala algunas dificultades en el centro-este de Entre Ríos, donde se registran nacimientos desparejos. El fenómeno está asociado a siembras realizadas sobre perfiles secos y a la ocurrencia posterior de lluvias de alta intensidad. En esa región, aproximadamente un tercio de los lotes presenta una condición regular.
En el centro-norte de Santa Fe, en tanto, los cuadros más adelantados ya transitan los primeros estadios vegetativos, entre V2 y V4, correspondientes al desarrollo inicial de las plantas.
Por su parte, la siembra de girasol alcanzó el 36,1% de las 3,1 millones de hectáreas previstas para la campaña, tras avanzar 3,2 puntos porcentuales durante la última semana.
El girasol espera retomar el ritmo de implantación
Las lluvias registradas en los últimos días condicionaron temporalmente las labores de siembra de girasol en el centro y sur del área agrícola. Según los colaboradores de la entidad, se espera que los trabajos cobren impulso cuando la humedad de los suelos permita el ingreso de la maquinaria.
La mayoría de los lotes ya implantados se encuentra entre las etapas de emergencia y expansión foliar. La excepción corresponde al 3,6% del área sembrada, concentrado exclusivamente en el NEA, que ya alcanzó el estadio de botón floral.
El estado general del cultivo muestra indicadores favorables: el 98,4% del girasol presenta una condición entre normal y excelente, mientras que el 92% cuenta con una oferta hídrica adecuada u óptima.
No obstante, se reportaron focos de orugas en Chaco y en el centro-norte de Santa Fe. En esta última región también se detectó la presencia de aves que están provocando pérdidas de plantas y reducciones en el stand de cultivo.
El trigo ingresa en el llenado de granos con expectativas favorables
Luego de las lluvias, el trigo continúa su transición hacia el llenado de granos con una disponibilidad hídrica adecuada u óptima en el 91% del área implantada. A su vez, el 64% de los lotes presenta una condición entre buena y excelente.
Aunque todavía se encuentran en evaluación los daños provocados por las heladas registradas semanas atrás, las primeras proyecciones de rendimiento son alentadoras. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el 84% del cereal ya transita desde encañazón en adelante, una etapa clave para la definición del potencial productivo.
Las estimaciones iniciales ubican los rindes por debajo de los obtenidos durante la campaña pasada, con excepción del NOA. Sin embargo, superarían los promedios zonales de las últimas cinco campañas y, puntualmente en las regiones del norte y oeste del área agrícola, también se ubicarían por encima de los rendimientos del ciclo anterior.
De esta manera, las precipitaciones recientes aportan mejores condiciones para la etapa final del desarrollo del trigo, mientras continúa el seguimiento de los lotes afectados por las heladas. La evolución climática y el resultado de esas evaluaciones serán determinantes para precisar las perspectivas de producción de la campaña.