Agricultura

Las primeras proyecciones de trigo superan los promedios de las últimas cinco campañas

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la implantación de maíz para grano comercial alcanzó el 29,9% del área prevista para la campaña 2026/27, mientras que el girasol llegó al 36,1%. En trigo, las primeras estimaciones de rendimiento superan los promedios de las últimas cinco campañas en distintas regiones, pese a los daños que todavía se evalúan por las heladas.