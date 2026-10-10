Ganadería

Los feedlots alcanzaron un récord de ocupación y muestran cambios en la estacionalidad del engorde

Los corrales de engorde registraron 2.097.509 cabezas al 1° de octubre, el mayor nivel para ese mes desde que existen registros. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en septiembre los ingresos superaron a los egresos, en un comportamiento atípico para esta etapa del año. La caída en las salidas de animales terminados abre interrogantes sobre la oferta de carne para los próximos meses.