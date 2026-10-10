Las exportaciones argentinas de ovoproductos alcanzaron los US$ 20,23 millones entre enero y agosto de 2026, el mayor valor registrado para ese período en la última década. Durante esos ocho meses, el país comercializó 2.580 toneladas, con un crecimiento interanual cercano al 18% en el valor de los envíos, impulsado principalmente por la mejora de los precios internacionales.
Ovoproductos: las exportaciones argentinas superaron los US$ 20 millones y marcaron un récord en diez años
Las ventas externas de ovoproductos sumaron 2.580 toneladas por US$ 20,23 millones entre enero y agosto de 2026, con un incremento interanual del 18% en valor. La mejora de los precios de exportación impulsó el resultado, que representa el mayor monto para ese período en los últimos diez años.
Los datos surgen de las estadísticas de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), analizadas por la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
El resultado refleja el desempeño de una cadena que abastece tanto al mercado interno como a distintas industrias alimentarias del exterior, con productos que se utilizan como ingredientes en la elaboración de mayonesas, panificados, pastas, budines y helados, entre otros alimentos.
Europa y Asia, entre los principales destinos
Dinamarca, Japón, Austria y Chile concentraron aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas de ovoproductos durante los primeros ocho meses del año.
El resto de los envíos se distribuyó entre mercados de Europa, Asia y América. Entre los destinos mencionados se encuentran Macedonia del Norte, Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México.
La diversidad de compradores refleja la inserción internacional de esta producción y la importancia de mantener y ampliar los mercados para los productos derivados del huevo.
Huevo entero, yema y albúmina en polvo
Entre los principales productos exportados se encuentran el huevo entero, la yema y la albúmina en polvo. Estos ovoproductos tienen aplicaciones en diferentes procesos industriales debido a sus propiedades funcionales, que permiten utilizarlos en la elaboración de alimentos y en formulaciones que requieren ingredientes estandarizados.
La producción nacional cuenta con una trayectoria exportadora y un reconocimiento internacional vinculado con la calidad de sus productos. En ese contexto, la evolución de los precios externos tuvo un papel relevante en el incremento del valor comercializado durante 2026.
El desempeño también se enmarca en un proceso de recuperación y diversificación de mercados, favorecido por la reapertura de destinos tras la declaración de Argentina como país libre de influenza aviar y por las oportunidades comerciales asociadas al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Una cadena con presencia en varias provincias
La producción de huevos y sus derivados tiene relevancia económica y territorial en la Argentina. La actividad se desarrolla principalmente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta, donde genera empleo, moviliza servicios vinculados con la producción y contribuye al abastecimiento del mercado interno.
El récord exportador registrado entre enero y agosto representa un resultado destacado para el sector. La evolución de los precios internacionales, la continuidad del acceso a los mercados y la posibilidad de ampliar los destinos comerciales serán factores importantes para el desempeño de la cadena durante el resto del año.