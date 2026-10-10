Con un crecimiento del 18%

Ovoproductos: las exportaciones argentinas superaron los US$ 20 millones y marcaron un récord en diez años

Las ventas externas de ovoproductos sumaron 2.580 toneladas por US$ 20,23 millones entre enero y agosto de 2026, con un incremento interanual del 18% en valor. La mejora de los precios de exportación impulsó el resultado, que representa el mayor monto para ese período en los últimos diez años.