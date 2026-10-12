Bancos, mercado de capitales y proveedores

Campaña agrícola 2026/27: ¿a qué tasas se financian los productores argentinos?

Un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario identificó una amplia variedad de opciones de crédito para afrontar la siembra y la compra de insumos. Las tasas en dólares van del 5% al 13% en las líneas bancarias, mientras que en pesos los costos dependen del instrumento y pueden superar el 60% anual.