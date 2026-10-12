Creció 4,5%

La lechería argentina consolida su crecimiento y bate récords de exportación

El volumen producido entre enero y agosto de 2026 aumentó respecto del año pasado y las exportaciones lácteas alcanzaron niveles récord. Sin embargo, el precio que recibe el productor continúa por debajo de los valores necesarios para cubrir los costos de largo plazo y la rentabilidad promedio se ubicó en apenas 0,3%.