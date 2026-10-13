Del monitoreo a la aplicación selectiva

La digitalización suma precisión al manejo de malezas y al uso de herbicidas

La creciente presencia de malezas resistentes y tolerantes exige diagnósticos más precisos y estrategias adaptadas a cada lote. En un caso de Tucumán, la tecnología permitió tratar 70,67 hectáreas de un lote de 175 y dejó sin aplicar el resto de la superficie relevada.