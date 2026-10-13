Agroperspectivas

El maíz argentino mantiene un fuerte ritmo comercial, mientras el USDA suma 7,2 millones de toneladas a los stocks de Estados Unidos

Con una siembra que alcanza el 29,9% del área proyectada y embarques muy por encima del promedio histórico, el maíz argentino sostiene una dinámica comercial activa pese a la caída de los precios internacionales