Congreso Internacional

En Paraná, extrusores y biopymes debatirán sobre eficiencia industrial, financiamiento y nuevos mercados

El presidente del CIDEP, Federico Albrecht, analizó la situación de las plantas extrusoras de Santa Fe, en la antesala del décimo Congreso Internacional de Extrusores y Biopymes, que se realizará el 21 y 22 de octubre en Paraná.