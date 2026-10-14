Agricultura

Soja: ensayos con tratamientos biológicos registraron mejoras de hasta 145 kg/ha

Una red de ensayos desarrollados entre 2022 y 2025 evaluó tratamientos bacterianos para semillas de soja. Los resultados difundidos por Biomagna mostraron mejoras en parámetros de desarrollo inicial y respuestas productivas variables según el potencial de los ambientes.