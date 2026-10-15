La mayor parte de la región agrícola tendrá una semana con precipitaciones escasas y temperaturas mínimas inferiores a los valores normales para la época, mientras que hacia el final del período se espera un aumento de las máximas, especialmente en el norte.
Semana con precipitaciones limitadas y un regreso del calor hacia el norte agrícola
La perspectiva agroclimática del 15 al 21 de octubre prevé precipitaciones inferiores a los 10 milímetros en gran parte del área agrícola, temperaturas mínimas por debajo de los valores normales y un retorno del calor hacia el final del período. Las heladas quedarían restringidas principalmente a zonas serranas y cordilleranas.
Así lo señala la perspectiva agroclimática de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para el período comprendido entre el 15 y el 21 de octubre de 2026.
De acuerdo con el informe, los vientos marinos aportarán humedad, pero las lluvias serán limitadas en buena parte del área productiva. En paralelo, el ingreso de aire marítimo mantendrá condiciones relativamente frescas durante las primeras jornadas, con riesgo de heladas concentrado en sectores serranos y cordilleranos del oeste.
Lluvias escasas en gran parte del área agrícola
Durante buena parte de la perspectiva, los vientos marinos, húmedos pero estables, avanzarán hacia el norte del área agrícola. Sin embargo, su influencia no se traduciría en precipitaciones generalizadas de importancia.
La mayor parte de la región recibiría acumulados inferiores a los 10 milímetros, aunque podrían registrarse focos con valores moderados y algunos sectores con precipitaciones superiores.
Los aportes de entre 10 y 25 milímetros se concentrarían principalmente en el sur de Cuyo y parte de Uruguay, con áreas puntuales que podrían superar esos registros. Además, se esperan algunas tormentas tardías en la región cordillerana.
Este panorama anticipa una distribución irregular de las lluvias, con escasos aportes en amplios sectores del área agrícola y mejores registros en zonas específicas.
Mínimas por debajo de lo normal y riesgo de heladas
El ingreso de aire marítimo favorecerá temperaturas mínimas inferiores a los valores habituales para esta época del año en gran parte de la región agrícola. No obstante, el informe señala que el riesgo de heladas será limitado y estará concentrado principalmente en las zonas serranas y cordilleranas de la región del NOA y Cuyo.
En el este del NOA, el oeste de la Región del Chaco y gran parte de Paraguay se esperan mínimas superiores a los 15°C. En el centro del NOA, el este de Cuyo, la mayor parte de la Región Pampeana y el oeste de Uruguay, los registros se ubicarían entre los 10 y los 15°C.
En cambio, el este de Buenos Aires y gran parte de Uruguay podrían presentar mínimas inferiores a los 10°C, con un leve riesgo de heladas localizadas.
Las condiciones más frías se registrarían en las zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo, donde las temperaturas podrían descender por debajo de los 5°C, con posibilidad de heladas generales y localizadas.
El calor regresará hacia el final de la semana
Hacia el cierre del período, los vientos de origen tropical regresarían con moderada intensidad y favorecerían temperaturas máximas superiores a los valores normales en buena parte del área agrícola. La principal excepción sería la franja de la costa atlántica, donde continuarían influyendo los vientos marinos.
El este del NOA, la Región del Chaco y el extremo norte de la Mesopotamia registrarían máximas superiores a los 25°C, con sectores que podrían superar los 30°C e incluso alcanzar valores por encima de los 35°C en el norte.
Por su parte, el centro del NOA, el este de Cuyo, el norte de la Región Pampeana y gran parte de la Mesopotamia presentarían temperaturas máximas de entre 20 y 25°C, con variaciones puntuales por encima y por debajo de ese rango.
En el oeste del NOA y de Cuyo, las máximas se mantendrían por debajo de los 20°C, con registros más bajos en las áreas serranas y cordilleranas. También se esperan temperaturas inferiores a los 20°C en el sur de la Región Pampeana y Uruguay, debido a la influencia de los vientos marinos.
De esta manera, la perspectiva para el 15 al 21 de octubre combina lluvias limitadas en gran parte del área agrícola, mañanas frescas y un repunte de las temperaturas máximas hacia el final de la semana, con contrastes marcados entre el norte y el sur de la región.