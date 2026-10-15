Perspectiva agroclimática

Semana con precipitaciones limitadas y un regreso del calor hacia el norte agrícola

La perspectiva agroclimática del 15 al 21 de octubre prevé precipitaciones inferiores a los 10 milímetros en gran parte del área agrícola, temperaturas mínimas por debajo de los valores normales y un retorno del calor hacia el final del período. Las heladas quedarían restringidas principalmente a zonas serranas y cordilleranas.