SIAL París 2026

La carne argentina busca oportunidades ante las nuevas reglas del mercado europeo

Del 17 al 21 de octubre, 30 empresas exportadoras participarán del pabellón Argentine Beef organizado por el IPCVA en Francia. La aplicación de las exigencias ambientales de la Unión Europea, la futura cuota Mercosur y las restricciones al ingreso de carne brasileña concentrarán las negociaciones de la industria frigorífica.