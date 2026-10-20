Concentra el 23% del empleo privado

Carne vacuna, frutas y soja: las cadenas agroindustriales que más empleo generan

Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) estimó que las cadenas agroindustriales generaron más de 4,3 millones de puestos de trabajo durante 2025, equivalentes al 23% del empleo privado del país. La carne vacuna lidera el ranking, seguida por frutas, verduras y legumbres y la soja.