En la campaña 2025/26

Récord comercial del agro: ya se vendieron más de 105 millones de toneladas de granos

Según la Bolsa de Comercio de Rosario, al 7 de octubre se habían comercializado más de 105 millones de toneladas de soja, maíz, trigo, sorgo y girasol, un 25% por encima del promedio de los últimos cinco años. Mientras avanza la fijación de precios y crecen los embarques de trigo hacia Asia, el maíz enfrenta una fuerte presión bajista tras las nuevas estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.