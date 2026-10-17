El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participó de una misión comercial a Israel junto a PromArgentina, con el objetivo de fortalecer los vínculos con importadores, abordar aspectos operativos de la certificación kosher y generar nuevas oportunidades para las exportaciones argentinas.
El IPCVA participó de una misión comercial a Israel para fortalecer las exportaciones de carne argentina
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina acompañó a PromArgentina en una misión comercial que incluyó reuniones con importadores y autoridades del rabinato israelí. La agenda abordó los requisitos de la faena kosher, las perspectivas del mercado para 2027 y nuevas oportunidades para las empresas exportadoras argentinas. Luego, el Instituto participará en SIAL París junto a 30 compañías del sector.
La actividad se desarrolló en la antesala de SIAL París 2026, una de las principales ferias internacionales de la industria alimentaria, y formó parte de la agenda de promoción externa de la carne vacuna argentina. La estrategia apunta a consolidar los mercados existentes y ampliar las oportunidades comerciales para la cadena de ganados y carnes.
La delegación mantuvo reuniones con compradores, representantes del sector cárnico y autoridades religiosas de Israel, en un mercado donde el cumplimiento de los requisitos kosher constituye un aspecto central para el ingreso de carne vacuna.
La certificación kosher, un aspecto clave para el mercado israelí
Uno de los principales encuentros de la misión fue la reunión con representantes del rabinato israelí, en la que participaron el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt; el embajador argentino en Israel, Shimon Axel Wahnish; y el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca.
Durante la reunión se analizaron cuestiones vinculadas con la logística del traslado de los rabinos a la Argentina para supervisar los procesos de faena destinados a ese mercado.
“Pudimos discutir aspectos relacionados con la logística de la llegada de los rabinos a la Argentina para los procesos de faena y analizar la importancia de su trabajo para mantener nuestra presencia en un mercado que exige el cumplimiento del rito kosher”, explicó Breitschmitt.
La certificación kosher requiere que la producción cumpla con las normas alimentarias judías y con los procedimientos de faena y supervisión establecidos por las autoridades religiosas correspondientes. Por eso, la coordinación entre los organismos certificadores y los frigoríficos exportadores forma parte de las condiciones operativas necesarias para sostener los envíos.
Argentine Beef Day: encuentros con compradores y empresas
La agenda también incluyó el Argentine Beef Day, una actividad que reunió a compradores israelíes con representantes de las empresas argentinas que integraron la delegación.
El encuentro permitió intercambiar información sobre las condiciones del mercado, las perspectivas comerciales para 2027 y las posibilidades de profundizar los vínculos entre importadores y exportadores.
“Pudimos intercambiar opiniones entre los compradores israelíes y las empresas argentinas, analizar las perspectivas del mercado para 2027 y, sobre todo, comprender la importancia que tiene nuestra carne en Israel”, señaló el titular del IPCVA.
Breitschmitt destacó, además, que la misión se inscribe en una estrategia de promoción internacional desarrollada junto a PromArgentina, que tuvo entre sus antecedentes las semanas de la carne argentina realizadas en Estados Unidos.
Estas iniciativas buscan acercar a las empresas exportadoras a sus compradores, fortalecer el posicionamiento del producto argentino y generar espacios de intercambio sobre las demandas y oportunidades de cada mercado.
SIAL París: 30 empresas argentinas en un pabellón de 1.000 metros cuadrados
La agenda internacional del IPCVA continuará del 17 al 21 de octubre en SIAL París 2026, que se realizará en el Parc des Expositions Paris Nord Villepinte, en Francia.
En esta edición, el Instituto participará junto a 30 empresas exportadoras en el pabellón Argentine Beef, que contará con una superficie de 1.000 metros cuadrados. El espacio dispondrá de áreas individuales para las compañías y un restaurante destinado a ofrecer cortes de carne vacuna argentina a importadores, distribuidores y compradores internacionales.
La presencia en SIAL París constituye una de las principales acciones de promoción externa del IPCVA, debido a la relevancia de la feria para la industria alimentaria mundial y a las oportunidades de contacto comercial que ofrece.
Para el sector exportador argentino, la participación representa una instancia para fortalecer relaciones con clientes actuales, establecer nuevos contactos y presentar la oferta nacional ante operadores de distintos mercados.
Con las actividades en Israel y la posterior participación en Francia, el IPCVA continúa desarrollando su agenda de promoción internacional, con foco en la consolidación de destinos comerciales y la ampliación de oportunidades para la cadena de ganados y carnes de la Argentina.