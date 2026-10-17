Antes de SIAL París

El IPCVA participó de una misión comercial a Israel para fortalecer las exportaciones de carne argentina

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina acompañó a PromArgentina en una misión comercial que incluyó reuniones con importadores y autoridades del rabinato israelí. La agenda abordó los requisitos de la faena kosher, las perspectivas del mercado para 2027 y nuevas oportunidades para las empresas exportadoras argentinas. Luego, el Instituto participará en SIAL París junto a 30 compañías del sector.