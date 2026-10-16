Ganadería

Brucelosis bovina: amplían las alternativas de vacunación para reforzar la prevención en los rodeos

Una actualización de la normativa del SENASA habilitó nuevas posibilidades de vacunación estratégica en hembras adultas, como complemento de la inmunización obligatoria de las terneras con Cepa 19. Entre las herramientas disponibles se encuentra DELTA-PGM, una vacuna desarrollada por investigadores argentinos y producida por Agropharma.