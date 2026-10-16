Informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Las lluvias mejoran la humedad de los suelos, pero complican las siembras y el desarrollo de los cultivos

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires advirtió que las precipitaciones y las bajas temperaturas ralentizan las labores de maíz y girasol. Mientras tanto, el trigo enfrenta demoras en la cosecha, posibles pérdidas de rendimiento y preocupación por las condiciones ambientales durante su etapa crítica