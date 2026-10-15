Informe del ROSGAN

Argentina aumentaría su producción de carne vacuna en 2027, según las proyecciones del USDA

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta una recuperación más moderada de la oferta global, luego de una caída estimada de casi 2 millones de toneladas en 2026. Brasil, principal exportador mundial, deberá afrontar restricciones comerciales en destinos clave y definir cómo colocará sus excedentes. Para Argentina, el organismo prevé un incremento productivo de 90.000 toneladas en 2027.