Guía Estratégica para el Agro

La soja suma un 2% más de superficie en la región núcleo y ajusta su estrategia ante El Niño

La Bolsa de Comercio de Rosario estima una intención de siembra de soja de 4,5 millones de hectáreas en la región núcleo, un 2% más que en la campaña anterior. Ante la perspectiva de mayores lluvias, los productores evalúan adelantar las labores, aumentar las densidades y utilizar ciclos más cortos. El trigo mejora su condición, aunque el monitoreo sanitario será clave durante la floración.