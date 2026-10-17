Agricultura

Argentina autorizó una nueva soja transgénica tolerante a cuatro tipos de herbicidas

La Secretaría de Agricultura de la Nación autorizó la comercialización de una soja obtenida mediante el cruzamiento convencional de dos eventos biotecnológicos previamente aprobados. El cultivo combina tolerancia a herbicidas de distintos mecanismos de acción y superó las evaluaciones de bioseguridad, inocuidad alimentaria e impacto comercial.