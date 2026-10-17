“Es un efecto casi exclusivamente concentrado en petróleo y energía. Shock externo 100%”, explicó Martín Tetaz sobre el incremento de precios mayoristas de septiembre al 3,2%. La fortaleza relativa con la que la economía argentina afronta la suba de tasas de EEUU, la de los precios de la energía y la incertidumbre geopolítica por Ucrania y Ormuz está en buena parte en los dólares que ingresan.
A pesar del shock externo y las retenciones, el agro en la Argentina gana competitividad
La baja de precios de los insumos “emparejó la cancha” con Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. La agroindustria sigue este año al frente del aporte de dólares al país; se suman energía, minería y economía del conocimiento con dólares que minimizan la volatilidad de la economía nacional.
Agroindustria (US$ 41 mil millones), energía (US$ 17,5 mil millones), minería (unos US$ 9 mil millones) y economía del conocimiento (US$10 mil millones) explican la mayor parte del salto exportador. En 2026 aportarían en conjunto del orden de US$ 70.000-80.000 millones, y en 2027 seguirían creciendo especialmente por energía, con el agro manteniendo niveles altos según El Niño lo permita.
Sin embargo hay una diferencia entre esos motores del desarrollo, y es que mientras Vaca Muerta y la minería tienen el RIGI, mientras la industria del conocimiento invierte saberes, los productores agropecuarios -según la Bolsa de Comercio de Rosario- invirtieron a riesgo propio US$ 14.747 millones en la campaña 2025/26 (soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol). Y pagan retenciones.
Mayor competitividad
A la virtud de los actores de la cadena se sumó este año una baja relativa en costos. Un reciente informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, firmado por los economistas Juan Manuel Garzón, Franco Artusso y Valentino Costamagna, analiza los costos de 13 insumos y servicios clave en la región y EE. UU.
La discusión sobre la competitividad agropecuaria suele enfocarse en el tipo de cambio y la presión impositiva sobre la producción. Sin embargo, la estructura de costos y los precios internacionales de los insumos constituyen un pilar fundamental para medir el verdadero margen del productor.
Para echar luz sobre este aspecto, los investigadores actualizaron a septiembre de 2026 su relevamiento comparativo de precios de insumos y equipos agrícolas entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.
La radiografía de los costos: luces y sombras
El estudio monitorea un total de 13 bienes y servicios esenciales. En la comparación general, Argentina presenta precios más altos en 5 de los 13 productos respecto de Brasil (38% de los casos), en 10 frente a Paraguay (77%), en 9 frente a Uruguay (69%) y en 5 frente a Estados Unidos (38%).
Al analizar la canasta por sectores, los datos muestran matices considerables:
Fertilizantes y agroquímicos: el fosfato monoamónico (MAP) es un 5,7% más caro en el país (1.030 US$/ton), el fosfato diamónico (DAP) un 5,4% (1.020 US$/ton) y el superfosfato triple un 10,2% más elevado (860 US$/ton). La urea granulada resulta un 11,8% más barata en Argentina (650 US$/ton) y el sulfato de amonio un 3,7% más económico (480 US$/ton).
Defensivos agrícolas: En herbicidas se observan valores alineados, destacándose el glifosato (54%), cuyo precio local es un 11,8% menor al promedio regional e internacional (4,5 US$/lt). Por su parte, el fungicida analizado (Pyraclostrobin + Epoxiconazol) cotiza casi un 15% por debajo del promedio de los demás mercados (20,0 US$/lt).
Combustible y fletes: Representan dos de los puntos más críticos para el costo argentino. El gasoil grado 2 (1,5 US$/lt) supera en un 6,5% el promedio de los otros cuatro países, mientras que el flete granario para una distancia de 400 km (41,0 US$/ton) es un 13,4% más caro. En ambos rubros, Argentina es más costosa que Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque más barata que Estados Unidos.
Maquinaria agrícola: Muestra un escenario mixto; mientras los tractores de 200 HP resultan un 12,6% más caros que en el resto de los países analizados (216.977 US$), las cosechadoras de 35 pies se ubican un 3,3% por debajo del promedio (652.666 US$).
La brecha se neutralizó
Los autores aclaran que la igualdad de precios no se traduce linealmente en el mismo costo por hectárea, ya que depende de factores como suelo y clima. Pero destacan que en los últimos 12 meses la competitividad argentina evolucionó hacia un plano de mayor paridad.
"La brecha promedio de los 13 productos relevados frente al promedio de Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos se redujo del 6% en agosto / septiembre 2025 al 0,4% en septiembre 2026". A pesar de esta mejora en la cancha de los insumos, los economistas del IERAL son categóricos al señalar dónde radica el verdadero problema estructural del campo.
Debe recordarse que el principal problema de la competitividad del sector agropecuario se encuentra por el lado de los ingresos, puesto que los productores locales enfrentan derechos de exportación que reducen de forma directa el precio efectivo que reciben por la venta de sus productos, algo que no ocurre en ninguno de los demás países analizados.