Los productores invirtieron US$ 14,7 mil millones

A pesar del shock externo y las retenciones, el agro en la Argentina gana competitividad

La baja de precios de los insumos “emparejó la cancha” con Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. La agroindustria sigue este año al frente del aporte de dólares al país; se suman energía, minería y economía del conocimiento con dólares que minimizan la volatilidad de la economía nacional.