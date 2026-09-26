La inflación desacelera, pero...

Ahora es la crisis del mercado laboral la que impacta en el aumento de la pobreza

El deterioro del poder adquisitivo en los sectores medios y la precarización del empleo explican el ingreso de 1,9 millones de personas al grupo de quienes no pueden pagar la canasta básica en el país. Informe del Ieral.