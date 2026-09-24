La pobreza volvió a crecer con fuerza en el Gran Santa Fe durante el primer semestre de 2026. El 38,6% de las personas que habitan la ciudad capital y su área metropolitana quedó por debajo de la línea de pobreza, según el último informe difundido este jueves por el INDEC.
La pobreza del Gran Santa Fe se ubicó entre las cinco más altas del país
El indicador aumentó ocho puntos porcentuales en los primeros seis meses del año, revirtiendo la tendencia de mejora que venía registrando en las últimas mediciones. La indigencia fue estimada en 9,8%.
La cifra representa aproximadamente 215 mil personas y muestra un marcado cambio respecto del cierre de 2025, cuando había descendido hasta el 30,6%. En apenas seis meses, por lo tanto, la pobreza aumentó ocho puntos porcentuales en el aglomerado local.
El deterioro fue mayor que el del promedio nacional: para los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares, la pobreza pasó en Argentina de 28,2% a 32,3%, una suba de 4,1 puntos porcentuales.
De esta manera, quedó 6,3 puntos por encima del promedio del país el aglomerado que abarca a la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Recreo, Arroyo Leyes, La Guardia, Villa Adelina, San José del Rincón y Colastiné Norte.
Medida por hogares, la pobreza pasó de 22,8% a 29%, un incremento de 6,2 puntos porcentuales. Un año atrás se encontraba en 26,5%, por lo que la comparación interanual arroja también un aumento, aunque menor, de 2,5 puntos.
Entre las más afectadas
El incremento también modifica la posición relativa entre regiones que había alcanzado. En el segundo semestre de 2025, con una pobreza del 30,6%, el Gran Santa Fe había logrado salir del grupo de los diez aglomerados con mayores niveles del país. Ahora, volvió a ubicarse entre los cinco con mayor pobreza
Con el 38,6%, el Gran Santa Fe ocupa ahora el quinto lugar entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC. Por encima aparecen Concordia, con 56,2%; Gran Resistencia, con 48,6%; Posadas, con 42,2%; y Corrientes, con 41%. Detrás quedaron Santiago del Estero-La Banda, con 38,5%; La Rioja, con 38,4%; Gran La Plata, con 37,8%; Gran Catamarca, con 37,3%; y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, con 37,2%.
El aumento local fue el quinto más pronunciado dentro del actual grupo de los diez aglomerados con mayores tasas de pobreza. Posadas tuvo el salto más pronunciado: 14,9 puntos porcentuales en seis meses, desde 27,3% hasta 42,2%, y quedó 4,1 puntos por encima del primer semestre de 2025. Comodoro Rivadavia-Rada Tilly aumentó 10,1 puntos semestrales y 10,3 interanuales; Corrientes, 9,7 y 3,6 puntos, respectivamente; y Santiago del Estero-La Banda, 9,1 y 6 puntos.
En el Gran Santa Fe, el incremento fue de 8 puntos respecto del cierre de 2025 y de 2,8 puntos en términos interanuales. Concordia aumentó 6,3 puntos semestrales y 7 puntos frente al primer semestre del año pasado; Gran Resistencia, 6,4 y 0,5 puntos; Gran La Plata, 6,3 y 2,6; La Rioja, 1,7 y 6; y Gran Catamarca, 1,6 y 3,3 puntos, respectivamente.
Qué pasó con la indigencia
Por otra parte, el informe estimó que la indigencia alcanzó al 9,8% de las personas del Gran Santa Fe, unas 54 mil personas, mientras que entre los hogares llegó al 6,9%, alrededor de 13 mil.
En comparación con el segundo semestre de 2025, cuando la indigencia había sido del 9,3% de las personas, el indicador aumentó 0,5 puntos porcentuales. Entre los hogares prácticamente no varió: pasó de 6,8% a 6,9%.
La comparación interanual muestra una diferencia mayor. En el primer semestre de 2025 la indigencia había sido del 6,3%, por lo que en un año la estimación aumentó 3,5 puntos.
Comparación regional
El contraste dentro de la propia provincia volvió a ser marcado. La comparación evidencia que el deterioro durante la primera mitad de 2026 no tuvo la misma intensidad dentro de la región: Santa Fe aumentó 8 puntos en seis meses, Paraná 3,2, San Nicolás-Villa Constitución 1,7 y Rosario 0,8.
En el Gran Rosario, la pobreza alcanzó al 23,1% de las personas, muy por debajo del 38,6% del Gran Santa Fe y también del promedio nacional de 32,3%. El indicador involucró a alrededor de 315 mil personas y al 17,4% de los hogares rosarinos. La indigencia fue estimada en 6,2% de las personas, unas 84 mil, frente al 3,9% de la segunda mitad de 2025.
En el Gran Paraná, la pobreza alcanzó al 34,3% de las personas, por debajo del 38,6% del Gran Santa Fe pero por encima del 23,1% rosarino. Al cierre de 2025 había sido de 31,1%, por lo que aumentó 3,2 puntos en seis meses; frente al primer semestre de 2025, cuando marcaba 29,9%, la suba fue de 4,4 puntos.
En tanto, el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución, que comprende el extremo sur de la provincia de Santa Fe y forma parte de la región Pampeana relevada por el INDEC, , la pobreza se ubicó en 35,5%, unas 72 mil personas según la estimación del organismo. El indicador había sido del 33,8% al terminar 2025 y del 34,5% un año atrás. Esto representa un incremento de 1,7 puntos semestrales y un punto interanual.
La indigencia muestra una configuración diferente. En San Nicolás-Villa Constitución alcanzó al 10,3% de las personas, por encima del 9,8% estimado para Gran Santa Fe, del 6,2% rosarino y del 6% de Paraná. En el aglomerado del extremo sur provincial había sido de 8,9% en el segundo semestre de 2025 y de 8,7% en el primero, por lo que aumentó 1,4 puntos semestrales y 1,6 interanuales.