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Comedores escolares en Rosario: crece la demanda mientras el costo de los alimentos presiona

La demanda de raciones aumentó en las escuelas y en establecimientos en Santa Fe que nunca habían tenido comedor ahora solicitan asistencia. En Rosario, la Canasta Básica Alimentaria subió 8% en agosto y acumula un aumento interanual del 43,2%.