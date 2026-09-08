Resultados preliminares

Cannabis para quemaduras graves: un estudio en Rosario encontró una reducción del 40% en el uso de morfina

El ensayo clínico que se realiza en el HECA estudia el uso de CBD como complemento para tratar el dolor y reducir la exposición a opioides. Los primeros resultados también muestran mejoras en el sueño y la picazón, aunque todavía falta completar el análisis.