Desacoples en la canasta del INDEC

Consumos que caminan y cuidados que gatean: criar hijos se encarece a dos ritmos

El incremento del presupuesto de los hogares argentinos para el cuidado de hijos se explica en mayor medida por el costo de bienes y servicios que por el valor de las tareas de cuidado. La brecha entre ambos componentes superó los trece puntos.