Datos del INDEC

La pobreza volvió a subir y alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre de 2026

El indicador aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto de la segunda mitad de 2025 y alcanzó a 9,7 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos relevados por el INDEC. La indigencia también creció y llegó al 7,5%. Entre los menores de 14 años, el 44,5% vive en hogares pobres.